FE, l'animazione della Fia che spiega come vengono prese le decisioni dagli ufficiali di corsa

LONDRA – Il video risale a prima della lettera inviata alla Fia con la quale i piloti della Formula E chiedevano più uniformità e trasparenza nelle decisioni. Ma è un documento interessante, che curiosi e appassionati possono trovare sui canali social della federazione internazionale dell'automobile e che chiarisce come vengono assunti i vari provvedimenti, quelli finiti più di una volta nel mirino, anche degli organi di informazione.

È un'animazione di una novantina di secondi che ricorda che gli incidenti vengono identificati dagli ufficiali di corsa della Fia, dal direttore di gara, dal delegato tecnico (che da anni è Laurent Arnaud, con l'italiano Luca Gibello come vice), da quelli sportivi e da altri che fanno sempre riferimento alla federazione. I casi vengono poi vagliati dal comitato degli steward composto da un presidente, uno steward internazionale, uno nazionale e da un "driver advisor", un consulente che porta il punto di vista dei piloti. Uno di quelli chiamato più volte a svolgere questo compito è Alexander Sims, che ha corso e anche vinto in Formula E, un altro Paul Belmondo, non solo attore, ma anche ex pilota di Formula 1, e un altro è il portogheser Pedro Lamy, pure lui con trascorsi nella classe regina.

Ogni membro lavora in maniera indipendente e può accedere a dati, registrazioni video e altro materiale disponibile per analizzare l'accaduto sulla base delle linee guida che definiscono sia i comportamenti ritenuti “accettabili” in pista sia le penalità, che devono (o dovrebbero, a seconda dei punti di vista) garantire la coerenza nei provvedimenti. In casi ritenuti semplici, la decisione può venire presa anche senza il ricorso ad una audizione.

Quest'ultima è prevista negli episodi in cui venga ritenuto necessario un confronto, ossia in quelli in cui ci sono stati contatti e c'è bisogno di capire anche la dinamica delle scelte compiute dal pilota (ad esempio come era accaduto con la spettacolare “carambola” volante di Pepe Martì con la Cupra Kiro nell'ePrix di San Paolo). La conclusione del procedimento arriva pertanto al termine dei vari passaggi, che spiega anche come mai talvolta le decisioni non siano immediate come si desidera. E anche come mai, almeno in passato, alcune siano arrivate anche diverse ore dopo la conclusione dell'E-Prix, peraltro non necessariamente legate all'andamento della gara.