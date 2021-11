FE, Antonio Giovinazzi correrà per il team Dragon Penske. Farà coppia con Sette Camara, primo test a Valencia a fine mese

Antonio Giovinazzi correrà in Formula E la prossima stagione. Il 27enne pugliese, a poche ore dall’ufficialità da parte dell’Alfa Romeo della decisione di sostituirlo con il cinese Guanyu Zhou per la prossima stagione di F1, ha comunicato sui social quale sarà la sua nuova avventura: correrà per il Team Dragon: «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, ci sarà da divertirsi, insieme, come sempre», le sue parole su Instagram.

Dunque il prossimo impegno per il pilota di Martina Franca sarà in Formula E con il team Dragon/Penske Autosport, che ne ha ufficializzato l'ingaggio per la prossima stagione aggiungendolo al rinnovato Sergio Sette Camara. "Da quando è stato evidente che non avrei potuto continuare in Formula 1 l'anno prossimo, ho deciso di partecipare al Mondiale di Formula E - dice Giovinazzi - E' una categoria che ho sempre seguito e sono impaziente di unirmi a Dragon/Penske Autosport per prendere parte al campionato elettrico con cui feci già un test tre anni fa".

"Voglio ringraziare Jay Penske, che ha dimostrato subito grande interesse verso di me. Potrò provare la macchina nei test di Valencia a fine mese, ci attende un anno fantastico e farò del mio meglio per consentire alla squadra di affermarsi!". Jay Penske, proprietario e direttore del team, ha aggiunto: "Antonio fa parte dei piloti più talentuosi al mondo e sono contentissimo di averlo con noi. Assieme a lui e Sergio abbiamo una delle squadre più forti della griglia".