FE, Barnard (Ds Penske) il più veloce nelle prime libere alla vigilia dell'E-Prix di Berlino. In sette sotto il miglior crono del 2025

BERLINO – Condizioni poco meno che ideali a Berlino per le prime libere che aprono il fine settimana agonistico della Formula E, il sesto di questa stagione 12: 24° la temperatura dell'aria, 34° quella del cemento e 27% di umidità. Forse anche per questo i migliori tempi sono stati più bassi rispetto a quelli di un anno fa, quando in 57.784 il più veloce era stato Pascal Wehrlein con la Porsche. Oggi Taylor Barnard, il giovane pilota ingaggiato dalla Ds Penske, ha girato in 57.470.

Il britannico, appena 14 punti finora, ha confermato quello che ha ripetuto finora: la monoposto è veloce, ma i fine settimana di gara sono stati penalizzati da alcune situazioni, inclusi alcuni errori al “muretto”. In sette sono rimasti sotto il primo crono del 2025, con la pista invariata naturalmente. Lo stesso Wehrlein si è migliorato (secondo), contabilizzando un 57.631 con il quale si è tenuto alle spalle per appena 24 millesimi il solo bicampione del mondo Jean Eric Vergne (Citroen).

Poi, fuori dal podio virtuale, Maximilian Günther con l'altra monoposto della Ds Penske, in 57.686, seguito a 11 millesimi da Edoardo Mortara (Mahindra) e a 23 dall'altro pilota della scuderia indiana, Nyck de Vries. Con la Porsche 99x electric della Cupra Kiro Dan Ticktum ha fatto registrare il settimo tempo in 57.746. Nella Top 10 anche Sébastien Buemi con la Jaguar della Envision (57.810), il brasiliano della Andretti motorizzata Porsche Felipe Drugovich (57.814) e il collega Jake Dennis (57.847).

Ancora una volta i margini sono risicatissimi (meno di 9 decimi tra il più veloce e il più "lento", Lucas di Grassi con la Lola Yamaha), anche se le indicazioni fornite dalle libere non rispecchiano necessariamente i valori in pista perché le prove servono prima di tutto per mettere a punto l'assetto. Le Jaguar Tcs, che a Berlino hanno vinto cinque degli ultimi sei E-Prix, sono provvisoriamente 14/a (Mitch Evans) e 15/a (Antonio felix da Costa), mentre le Nissan di Oliver Rowland (che lo scorso luglio a Berlino si era laureato campione del mondo) e Norman Nato sono 12/a e 18/a. Sabato tra le 9.30 e le 10.25 le seconde libere, seguite alle 11.40 dalle qualifiche e alle 16.05 dalla gara: la numero 23 nella capitale tedesca e la settima di questo campionato.