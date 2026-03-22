FE, Ben Sulayem, il presidente delal Fia: «Un onore dare il benvenuto a Sua Maestà Felipe VI all'E-Prix di Madrid»

MADRID – Con i debuttanti impegnati domenica nelle due sessioni di test domenicali che la Formula E ha riservato loro, sul circuito di Jarama non si spegne l'eco per la presenza del re Felipe VI, che sabato ha seguito il primo ePrix di Madrid e premiato il vincitore, il portoghese Antonio Felix da Costa, che ha preceduto il compagno di squadra della Jaguar Tcs Mitch Evans e Pascal Wehrlein (Porsche), in testa alla classifica piloti. Alla vigilia della gara Antonio Longo, uno dei co-fondatori e chief championship officer del mondiale, aveva detto di essere quasi commosso: «In Spagna, con questo pubblico e con il re – aveva spiegato – ci manca solo l'inno nazionale nel caso in cui vinca Pepe Martì (il pilota catalano della Cupra Kiro, ndr) e allora di sicuro sgirgano le lacrime».

Arrivato al circuito un'ora prima dell'inizio della gara, assieme a Alejandro Agag, l'altro manager spagnolo dietro al progetto della Formula E, Felipe VI ha visitato subito la direzione gara della Fia, al centro dell'attenzione dopo la lettera dei piloti che hanno chiesto più uniformità di giudizio. «È stato un onore per la Fia dare il benvenuto a Sua Maestà il Re Felipe VI – ha dichiarato il presidente Mohammed Ben Sulayem - Questo evento storico riflette il crescente appeal globale delle corse elettriche e sottolinea il nostro impegno condiviso per la sostenibilità, l'innovazione e il motorsport all'avanguardia».

«Madrid – ha sottolineato - ha abbracciato la Formula E con grande entusiasmo e ospitare il campionato qui per la prima volta ci permette di mostrare l'emozione delle competizioni elettriche promuovendo al contempo soluzioni di mobilità più pulite». «Siamo orgogliosi di aver accolto Sua Maestà il Re Felipe VI per fargli vivere questo evento unico, che celebra l'innovazione, l'emozione e l'impegno della Spagna per un futuro più verde nel motorsport», ha aggiunto Carmelo Sanz de Barros, presidente del Senato Fia e presidente del Royal Automobile Club of Spain (Race).

Felipe VI è stato anche accompagnato ai box e ha fatto una sosta a quello della scuderia più spagnola della Formula E, quello della Cupra Kiro. Per la cerimonia di premiazione del Cupra Raval Madrid E-Prix assieme a Sua Maestà, sul palco c'era anche il Ceo del costruttore, Markus Haupt. Il manager tedesco aveva già chiarito come le numerose iniziative attivate in occasione della prova spagnola, inclusa la scelta di esserne title sponsor, facesse parte della campagna di lancio della nuova compatta elettrica.