FE, a Berlino Mortara (Mahindra) batte Wehrlein (Porsche) e "brinda" alla terza pole stagionale: alle 16.05 il via all'E-Prix

BERLINO – Terza pole stagionale per Edoardo Mortara, la sesta in Formula E. Il pilota svizzero con passaporto anche italiano scatterà per primo poco dopo le 16 dalla griglia dell'E-Prix di Berlino, il settimo di questo mondiale elettrico. L'alfiere delle Mahindra è stato il solo a scendere due volte sotto i 57 secondi nel velocissimo circuito ricavato sul cemento dell'ex scalo internazionale di Tempelhof e ha già rosicchiato 3 lunghezze a Pascal Wehrlein (Porsche), che alla vigilia della prova lo precede di 8 punti.

Il giro decisivo è stato proprio fra i primi due del campionato: un testa a testa in realtà con poca storia perché Mortara è sempre stato davanti chiudendo in 56.986, 156 millesimi più veloce rispetto al tedesco. Il pilota della Mahindra, veloce già nelle libere di ieri e di oggi, è stato estremamente continuo e anche coerente nei riscontri cronometrici. Nel primo turno ad eliminazione aveva battuto in 56.887 il sorprendente barbadiano della Lola Yamaha Abt Zane Maloney, che per la prima volta ha conquistato l'accesso alla fase decisiva.

Nel secondo, di nuovo con un gran tempo, appena due millesimi oltre i 57 secondi, Mortara ha disposto di Dan Ticktum con la Porsche 99X Electric della Cupra Kiro, che in precedenza aveva liquidato Nico Müller con la monoposto ufficiale del costruttore tedesco. Wehrlein si era imposto a Nick Cassidy al volante della sola monoposto Stellantis capace di superare la fase a gruppi (Taylor Barnard, con la Ds Penske, sembrava un “predestinato” a giocarsi la pole, ma è rimasto tagliato fuori), peraltro con uno scarto di 75 millesimi. Poi, per avere ragione del campione del mondo in carica della Nissan, Oliver Rowland, era stato costretto a sfoderare un grande giro (56.996).

Nel proprio quarto, il britannico aveva eliminato Felipe Drugovich, al volante della quarta 99X Electric che si era giocata la pole, quella con le insegne della Andretti. Il costruttore tedesco, che celebra i 75 anni nel motorsport, si è presentato in gran spolvero anche in pista al cospetto di tribune con un buon tasso di riempimento, ma non è riuscito a muovere la classifica prima del via. Un po' a sorpresa, nelle qualifiche sono mancate le Jaguar, sia quelle ufficiali di Antonio Felix da Costa e di Mitch Evans, sia quelle della scuderia cliente Envision. I piloti della squadra britannica hanno però già dimostrato di essere capaci di grandi recuperi. Alle 16.05 il via alla prima delle due gare, domani la seconda.