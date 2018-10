FE, Bosch partner ufficiale del circuito “full electric” dalla Stagione 5. L'intesa fino al 2021

STOCCARDA – La Formula E ha un accento sempre più tedesco. Un po' perché oltre ad Audi ed a Bmw, che debutta ufficialmente nella stagione che scatta il 15 dicembre in Arabia Saudita assieme alla scuderia americana Andretti, arriveranno anche Porsche e Mercedes e perché lo sponsor principale è la ABB, che ha sede nel cantone svizzero dove si parla il tedesco. E adesso anche perché all'elenco dei sempre più importanti sostenitori del circuito full electric si è aggiunta Bosch.

«Bosch è il partner di riferimento per la guida elettrica», ha dichiarato Markus Heyn, membro del Board of Management del colosso mondiale della fornitura da 78 miliardi di fatturato. La società di Stoccarda e l'organizzazione della Formula E hanno siglato un'intesa di tre anni, valida fino al 2021. Bosch, che è stato nominato “partner ufficiale”, ha come obiettivo quello di diventare “leader dell'elettromobilità”.

La vetrina della Formula E è particolarmente allettante per Bosch visto che oltre a raggiungere gli spettatori "dialoga" anche con i clienti. Tutti i principali costruttori sono (o saranno) attivi nel mondiale a zero emissioni e la società di Stoccarda è tra i fornitori di praticamente ogni casa. Bosch è già partner di lunga data del Dtm, il campionato turismo tedesco (che Mercedes lascia proprio quest'anno), ed ha sviluppato diversi prototipi e veicoli gran turismo per l'Endurance. «Bosch elettrifica i sistemi di propulsione sulle strade e in pista», ha aggiunto Heyn.

Ancora una volta Alejandro Agag, Ceo della Formula E, ha potuto accogliere un nuovo sostenitore. «È con grande piacere che diamo il benvenuto a Bosch nel Campionato Abb Fia Formula E», ha detto il manager spagnolo. «Bosch è fornitore leader del settore automotive e vanta un nome prestigioso e rispettato - ha proseguito - il suo ingresso nella Formula E rappresenta un passo importante. Non potrei immaginare un connubio più ovvio: Bosch ha una lunga tradizione di competizioni negli sport automobilistici e grande esperienza in ambito di elettrificazione, automazione e connettività».