FE: Bridgestone svela a Roma i performanti pneumatici per la nuova monoposto Gen4

Bridgestone torna in grande stile nel mondo delle gare riservate alle monoposto targate FIA. Dopo aver lasciato la Formula 1 al termine del 2011, il costruttore giapponese è pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria storia nel motorsport. Nella Città Eterna Bridgestone ha ufficializzato il suo ingresso nella Formula E in veste di fornitore unico di pneumatici. Per l’occasione, l’azienda nipponica ha svelato al pubblico le gomme che equipaggeranno le nuovissime Gen4, le monoposto più potenti e veloci nella storia della serie elettrica.

La nuova generazione di Formula E rappresenta infatti un significativo salto prestazionale. La Gen4 può contare su una potenza di picco di 600 kW, pari a 815 cv, su una coppia elevata e sulla trazione integrale attiva permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in appena 1,8 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 335 km/h. Numeri che hanno imposto nuove esigenze anche sul fronte degli pneumatici, chiamati a garantire aderenza, costanza di rendimento e adattabilità alle differenti condizioni incontrate nel corso degli E-Prix.

Per rispondere a queste richieste Bridgestone ha sviluppato il Potenza Gen4, pneumatico pensato per sfruttare appieno le caratteristiche della nuova monoposto. La gomma punta su un’elevata aderenza e su un’ampia capacità di adattamento alle diverse condizioni stradali e meteorologiche, mantenendo prestazioni elevate dall’inizio alla fine della gara. Al suo fianco ci sarà il Potenza Gen4 for Typhoon Tyre, specifica dedicata alle condizioni di pioggia intensa, studiata per assicurare stabilità e un’elevata capacità di tenuta anche quando sull’asfalto è presente una grande quantità d’acqua.

Un ruolo di primo piano nello sviluppo di questi pneumatici è stato svolto proprio dall’Italia. I Potenza Gen4, sia nella configurazione all season che nella specifica Typhoon dedicata alla pioggia, sono stati infatti sviluppati presso il centro di ricerca e sviluppo Bridgestone di Roma, a Castel Romano. Lo stesso polo tecnologico sarà coinvolto anche nella produzione degli pneumatici destinati alla Formula E nelle gare europee, confermando il peso strategico della struttura italiana nel nuovo programma sportivo della Casa giapponese e nel trasferimento di tecnologie dal motorsport alla mobilità stradale.

L’ingresso in Formula E si inserisce in una strategia che Bridgestone lega strettamente alla propria attività nel motorsport, considerato un vero e proprio laboratorio mobile. L’esperienza maturata in pista viene infatti utilizzata per sviluppare tecnologie destinate anche agli pneumatici per il mercato consumer e commerciale. L’azienda giapponese è impegnata nelle competizioni da oltre 60 anni e considera il nuovo programma elettrico un’opportunità per affinare ulteriormente tecnologie, prodotti e capacità produttive.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità. Per gli pneumatici Gen4 Bridgestone ha raggiunto una quota del 65% di materiali riciclati e rinnovabili, includendo materie prime come il nerofumo ottenuto dall’olio di pirolisi derivato da pneumatici a fine vita e la silice proveniente dalla lolla di riso. La gomma naturale utilizzata proviene, inoltre, da filiere sottoposte a due diligence e conformi all’Assurance System del GPSNR, con verifiche effettuate da parti terze.

Sul fronte produttivo, Bridgestone punta inoltre a raggiungere la neutralità carbonica nella produzione degli pneumatici attraverso l’impiego di energia rinnovabile al 100% per il calore e l’elettricità utilizzati, mentre per la logistica degli pneumatici Gen4 l’azienda collabora con DHL attraverso la soluzione GoGreen Plus. Tra gli obiettivi rientra anche lo sviluppo di iniziative legate al riciclo chimico degli pneumatici a fine vita.

Yasuhiro Morita, Global CEO e Representative Executive Officer di Bridgestone, ha dichiarato: «Il nostro ritorno nel FIA World Championship è un rientro emozionante che incarna la storia di passione e innovazione di Bridgestone. In linea con la nostra Mission "Servire la società con qualità superiore", abbiamo continuato a spingerci oltre i limiti con una ricerca insaziabile della performance e un senso di responsabilità verso un futuro migliore, attraverso le attività nel motorsport. Sul massimo palcoscenico della Formula E faremo evolvere ulteriormente l'equilibrio tra prestazioni e sostenibilità e apriremo la strada a un nuovo futuro per la mobilità. Insieme a organizzatori, team, piloti, partner e fan, non vediamo l'ora di creare un nuovo futuro».

La collaborazione è stata accolta anche dalla Formula E e dalla FIA. Jeff Dodds, CEO di Formula E, ha commentato: «Siamo lieti di accogliere Bridgestone in Formula E come nostro fornitore unico di pneumatici per la stagione 2026/27 e oltre. Unendo una ricca eredità nel motorsport a un'innovazione sostenibile all'avanguardia, Bridgestone è un partner ideale per entrare in questa nuova, entusiasmante era. La GEN4 rappresenta il culmine del design sostenibile nel motorsport e non vediamo l'ora di lavorare con Bridgestone mentre continuiamo a ridefinire le corse elettriche e a guidare la corsa al progresso, in pista e fuori».

Anche per Marek Nawarecki, Senior Circuit Sport Director della FIA, il passaggio alla Gen4 attribuisce agli pneumatici un ruolo centrale: «La scelta di Bridgestone a fornitore unico di pneumatici per l'ABB FIA Formula E World Championship segna un nuovo, entusiasmante capitolo, mentre entriamo nell'era Gen4. Gli pneumatici avranno un ruolo chiave nel garantire le prestazioni e l'efficienza attese da questa nuova generazione di auto di Formula E. Partendo dalla collaborazione già avviata durante lo sviluppo degli pneumatici GEN4, non vediamo l'ora di proseguire questo lavoro con Bridgestone, la Formula E e i team per realizzare pneumatici che soddisfino le altissime esigenze della serie e contribuiscano a gare serrate e competitive per piloti e tifosi».

La stagione 2026/27 dovrebbe prendere il via a dicembre 2026, da Jeddah in Arabia Saudita, e comprendere 21 E-Prix fino a luglio 2027. Bridgestone sarà presente in tutti gli appuntamenti e avrà inoltre il ruolo di title sponsor in quattro eventi: Città del Messico, Berlino, Shanghai e Tokyo, sede della finale di campionato.