FE, calendario definitivo della stagione 11 senza Thailandia. Monaco e Tokyo raddoppiano, rientrano Miami e Jakarta

Niente Thailandia. Al termine dell'ultima riunione del World Motor Sport Council della Federazione Internazionale dell'Automobile, la Formula E ha ufficializzato il calendario della stagione 11, dal quale l'Italia era già stata esclusa. Come quella precedente resta a 16 gare, numero dal quale gli organizzatori non riescono a muoversi perché lo scorso campionato era saltato l'evento in India, mentre in quello che sta per aprirsi non è entrata la Thailandia.

I vertici del mondiale elettrico avevano incontrato autorità locali e nazionali nel paese asiatico, ma alla fine il progetto di portare la Formula E in Thailandia non è andato in porto, non ancora almeno. Nel programma provvisorio sarebbe stata la casella dell'ePrix "da definire" dell'8 marzo. Il calendario 2024/2025 (la rassegna è tornata alle origini, senza cioè tutti gli appuntamenti concentrati in un solo anno solare) comprende 10 eventi in altrettante città di altrettanti stati con due mesi di sosta tra la metà di febbraio e la metà di aprile e un maggio con addirittura 5 gare.

«Siamo entusiasti di presentare il calendario di sedici gare annunciato all'inizio di quest'anno, lo stesso numero che ha portato a una crescita record di fan e pubblico televisivo a livello globale», ha confermato un portavoce dell'organizzazione. «Con l'arrivo della nuova tecnologia Gen3 Evo mettiamo i nostri piloti al volante delle auto più veloci mai impiegate in Formula E», ha aggiunto, senza rivelare dettagli sulla data mancante.

La stagione si apre a Valencia (4-7 novembre) con i consueti test ufficiali in programma sul circuito Ricardo Tormo. La prima gara si corre in Brasile, nel sambodromo di San Paolo, il 7 dicembre. La Formula E riparte nel 2025 sul circuito permanente di Città del Messico, dove si gareggia l'11 gennaio. Il 14 e 15 febbraio sono in programma i due ePrix sauditi, spostati dal tracciato cittadino di Diriyah alla pista di Jeddah. Dopo due mesi, il 12 aprile, le monoposto elettriche tornano a competere negli Stati Uniti, non più a Portland come nelle ultime due stagioni, ma in Florida, con il rientro a Miami.

L'impegnativo maggio comincia il 3 e 4 a Monaco, dove per la prima volta si disputano due ePrix consecutivi, prosegue a Tokyo il 17 e 18 (altro doppio evento dopo il positivo esordio di quest'anno su un tracciato urbano) e si conclude in parte in Cina, a Shanghai, dove il 31 del mese è in programma la gara numero 10 e l'1 giugno la numero 11. La carovana elettrica resta in Asia, ma si sposta a Jakarta, capitale dell'Indonesia, per l'ePrix metropolitano del 21 giugno. Le ultime quattro gare si corrono in Europa: il 12 e 13 luglio a Berlino e il 26 e 27 a Londra.