FE, il calendario della stagione 13 con le monoposto Gen4 dovrebbe cominciare e finire in Oriente: a Jeddah e Tokyo

MONTECARLO – La prossima stagione della Formula E, la numero 13, dovrebbe cominciare e finire in Oriente. I primi due E-Prix nei quali saranno protagoniste le nuove monoposto Gen4 a trazione integrale permanente si disputeranno a Jeddah, in Arabia Saudita, venerdì 18 e sabato 19 dicembre, a ridosso delle festività natalizie. Poi, dopo una sosta più breve rispetto agli ultimi anni, si ripartirà nel 2027 da Città del Messico, tradizionalmente la gara con il pubblico più numeroso del campionato.

Il mondiale elettrico, i cui organizzatori dovrebbero ufficializzare una prima versione del calendario assieme alla Fia entro la seconda settimana di giugno, resterà poi ancora nel continente americano. Negli Stati Uniti sono previsti due eventi (questo è sicuro), anche se non è ancora chiaro se con una o più gare: alla confermata Miami si dovrebbe aggiungere Austin. Una tappa sarà in gennaio e l'altra in febbraio. L'appuntamento sudamericano di San Paolo, che nelle ultime stagioni apriva il campionato, slitterebbe a marzo.

Anche la Cina è destinata ad ospitare due fine settimana di gara, quasi certamente ancora a Shanghai e Sanya. E pare probabile anche il rientro dell'Indonesia (che mobilita pubblico e movimenta fan in rete) con Jakarta, anche se resta il dubbio su quale circuito e anche, dicono le indiscrezioni, sulle coperture finanziarie. Tra le correzioni più importanti potrebbe esserci Tokyo, metropoli con la quale si tratta per farla diventare quella che ospita l'ultimo evento del mondiale elettrico 2026/27.

In Europa sono previste gare a Madrid – dove verrebbero trasferiti (da Valencia) anche i test che precedono l'inizio del campionato – a Berlino, a Monaco, a Zandvoort (nei Paesi Bassi, nazione che farebbe così il suo debutto in Formula E) e nel Regno Unito, sempre con l'incognita del tracciato, perché l'ExCel di Londra non è in grado di garantire la sicurezza e gli spazi necessari per gli E-Prix animati da monoposto da 816 Cv di potenza e da 5,4 metri di lunghezza.