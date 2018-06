FE, il campionato 2019 parte da Arabia Saudita, a Roma il 13 aprile. Fia svela nuovo format

ROMA - Formula E e FIA hanno svelato, oggi, il calendario del Campionato ABB FIA Formula E 2018/19, insieme ai dettagli sul nuovo format di gara con due modalità di potenza disponibili e le vetture di nuova generazione che correranno nella quinta stagione. Il calendario è stato pubblicato a margine dell’incontro FIA World Motor Sport Council (WMSC) che si è tenuto a Manila, nelle Filippine. Ci sono in programma 13 gare, che toccheranno 12 città e 4 continenti. Il campionato inizierà il prossimo 15 dicembre ad Ad Diriyah in Arabia Saudita, tappa che segnerà anche il debutto di Formula E in Medio Oriente, e si chiuderà a New York con una doppia gara, il 13 e 14 luglio 2019.

Dopo il grande successo di quest’anno, la prossima tappa di Roma è prevista per sabato 13 aprile 2019. Il Campionato di Formula E ritorna in una serie di luoghi già toccati dall’attuale campionato, tra cui la Capitale, Marrakech, Città del Messico e Hong Kong. Insieme agli eventi in Africa, Asia e Nord America, la prossima stagione vedrà anche l’introduzione delle nuove gare europee. Le vetture toccheranno città su tutto il continente, incluse le tappe di Roma, Parigi, Berlino e Zurigo, oltre a solcare le strade di Monaco - appuntamento biennale - per la terza volta l’11 maggio 2019. La Fia ha inoltre svelato maggiori dettagli sulle modifiche relative al format di gara, incluso l’aumento della potenza e della capacità di stoccaggio dell’energia della vettura Gen2 per la prossima stagione, che potrà affrontare l’intera durata di gara senza bisogno di cambiare auto a metà gara. Nel tentativo di offrire maggiori combinazioni e opzioni strategiche, e per garantire l’intensità e l’imprevedibilità proprie delle gare di Formula E, i piloti dovranno utilizzare due diverse modalità di potenza sulla distanza completa di gara. I piloti saranno in grado di utilizzare 225kW di potenza in una modalità più alta - a differenza dei 200kW standard disponibili durante la gara - una volta passati attraverso una singola zona di attivazione. La zona di attivazione sarà chiaramente visibile e tracciata sul circuito, sia per i fan presenti all’evento che per gli spettatori in TV.

Le due modalità di potenza su ciascuna vettura saranno indicate con colori diversi che compariranno sull’innovativo LED presente sul dispositivo di protezione della testa halo. Ulteriori novità per la quinta stagione sono relative al numero di auto che entreranno a far parte dello shoot-out finale per aggiudicarsi la pole-position. Con l’ingresso di un nuovo team il numero di auto partecipanti salirà a 22. Pertanto, dopo le consuete fasi a gironi, il formato delle qualifiche prevedrà i sei piloti più veloci sfidarsi per assicurarsi la pole position.