FE, Cassidy (Jaguar) da brividi. Si aggiudica la Pole dopo essere stato fermo nelle libere. Anche Günther (Maserati) in prima fila

LONDRA – Non è bastato l'inedito tifo dal box della Tag Heuer Porsche a spingere la Maserati Tipo Folgore di Maximilian Günther verso la prima Pole della decima stagione della Formula E. Nel giro più spettacolare delle qualifiche a eliminazione, Nick Cassidy ha regalato alla Jaguar Tcs anche la seconda prima fila negli ePrix di Londra dopo quella di ieri di Mitch Evans. La gara di oggi, che comincia poco dopo le 18 italiane, è quella che assegna tutti e tre i titoli. Il neozelandese ha incassato i 3 punti riducendo a 4 lunghezze il ritardo dal primo, che è il tedesco della Porsche Pascal Wehrlein, e a una quella da Evans, che è secondo.

Il finale non poteva essere più carico di tensione, anche perché Cassidy non aveva nemmeno girato nelle libere della mattina per via di problemi allo sterzo a gestione elettronica. Un sollievo per lui e per la squadra, anche perché il tempo del giro decisivo è stato il migliore delle due giornate, sotto il muro del minuto e 10'' (1:09.871). Al pilota della Maserati non è bastato il suo crono più veloce (1:10.040) per aggiudicarsi la pole. La buona notizia della giornata è arrivata dalla Envision, che ha potuto mandare regolarmente in pista Robin Frijns, portato ieri in ospedale per accertamenti dopo l'incidente che lo aveva costretto al ritiro e causato dal campione uscente e non entrante Jake Dennis. Oltre ai 20'' di penalità, per le fin troppo aggressiva manovre di ieri, il britannico ha anche rimediato 4 punti (su 12) di penalità sulla licenza Fia: finora non ne aveva alcuno.

Nei duelli Cassidy aveva vinto contro Frijns (di appena 106 millesimi più lento), eliminando poi Wehrlein in una sfida che potrebbe incidere anche sull'assegnazione del titolo. Al primo turno il tedesco non aveva avuto problemi nel disporre di Sam Bird con la McLaren, motorizzata Nissan. Dopo un'ottima qualifica di gruppo, Stellantis si giocava la Pole con Jean Eric Vergne e Stoffel Vandoorne (Ds Penske) e, appunto, Günther. Il tedesco aveva battuto il due volte iridato francese per soli 74 millesimi, ripetendosi poi con un margine ancora più risicato a spese di Evans (46), che era stato più veloce del belga nel primo scontro diretto.

I tre contendenti al titolo non sono solo racchiusi in appena 4 punti, ma partono anche nelle prime due file: Cassidy è affiancato da Günther e Evans da Wehrelein, in una inedita doppia sfida tra piloti della Nuova Zelanda e della Germania. Poi Frijns con Vergne, Vandoorne con Bird e, ancora fra i dieci, Oliver Rowland (Nissan) e Antonio Felix da Costa (Tag Heuer Porsche), tra i quali c'erano state scintille ieri, visto che il britannico aveva speronato il portoghese, che aveva dovuto abbandonare la corsa. Pur senza ufficializzare il numero dei biglietti venduti, la Formula E ha dichiarato il “sold out” per questo fine settimana e sull'onda del successo ha deciso di aprire la vendita di quelli per il 2025 in concomitanza con l'avvio dell'ultimo ePrix.