FE, il circuito di Valencia è inaccessibile ai veicoli. Lunedì dovrebbero cominciare i test ufficiali della stagione 11

VALENCIA - «I nostri pensieri vanno a coloro che sono colpiti dalle condizioni meteorologiche estreme in Spagna. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i rappresentanti del Circuito Ricardo Tormo di Valencia in vista dei test ufficiali della Formula E programmati la prossima settimana», fanno sapere gli organizzatori del mondiale elettrico. La consueta sessione di prove ufficiali – 11 scuderie, 22 monoposto e quasi 40 piloti coinvolti per effetto dei rookie test obbligatori riservati alle donne – è in calendario fra lunedì 4 e giovedì 7 novembre.

La Spagna, che ha sofferto una lunga siccità, è stata martoriata dal maltempo e la situazione nella zona di Valencia è drammatica con oltre 60 vittime, fra le quali anche bambini. I problemi della Formula E sono marginali rispetto a quelli della popolazione, anche se la presenza della carovana iridata a zero emissioni non drena risorse locali e, semmai, contribuisce a fare da volano all'economia della città e della regione.

«Stiamo monitorando attentamente la situazione e forniremo ulteriori aggiornamenti a tempo debito», informa la nota della Formula E. I problemi logistici non mancano, anche se le condizioni meteo sono destinate a migliorare, pur con possibili ulteriori precipitazioni. Tuttavia, «a causa dei danni alla strada di accesso principale causati dallo scoppio di un argine del fiume nelle vicinanze, il circuito è attualmente inaccessibile ai veicoli», concfermano gli organizzatori del mondiale elettrico.

Quattro membri dello staff della Formula E sono rimasti al circuito la scorsa notte «per precauzione». Adesso «sono al sicuro e possono trasferirsi dal circuito a piedi». Le notizie che riguardano la pista sono tranquillizzanti: «Le condizioni del tracciato non mostrano segni di danni» e l'organizzazione sta «attualmente valutando garage e vie di accesso alternative dentro e fuori» dall'autodromo. I test sono il solo riferimento che hanno le squadre per capire il quadro in vista dell'avvio della stagione, che comincia il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile.