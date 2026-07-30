FE, Citroen conferma Cassidy e Vergne per la stagione 13. Attesa per le scelte di Nissan, Porsche, Mahindra e Penske

PARIGI – Con l'ufficializzazione da parte di Citroen della conferma di Nick Cassidy e Jean Eric Vergne come piloti di Formula E per la stagione 13, la prima dell'era Gen4 che comincia tra il 16 e il 20 novembre con i test di Madrid (le gare inaugurali sono in calendario il 18 e 19 dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita, ma non è chiaro se il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran costringerà gli organizzatori a rivedere il programma), prende forma la griglia dei partenti. Anche la Andretti, che dal prossimo campionato sarà cliente di Nissan e non più di Porsche, ha già la propria coppia di piloti: Jake Dennis, al comando della classifica individuale provvisoria a due gare dalla fine dell campionato, e Felipe Drugovich.

Tra le altre certezze ci sono Antonio Felix Da Costa alla Jaguar Tcs, scuderia nella quale Stoffel Vandoorne dovebbe subentrare al sicuro partente Mitch Evans (destinazione Opel Gse, come abbiamo scritto da tempo, ma manca l'ufficialità), e Joel Eriksson alla Envision, cliente del costruttore britannico anche per il prossimo quadriennio. Molte le speculazioni, anche perché il “mercato” si preannuncia movimentato, dato che il numero di squadre è destinato ad aumentare di almeno una unità (da dieci a undici), forse anche di due.

La Cupra Kiro dovrebbe confermare il debuttante Pepe Martì e difficile che rinunci a Dan Ticktum dopo il successo della scorsa settimana a Tokyo, mentre la Lola Yamaha saluterà Lucas di Grassi, almeno come pilota, visto che il brasiliano ha annunciato il suo addio alle competizioni, e potrebbe dover cercare una seconda guida se Zane Maloney dovesse venire ingaggiato da un'altra scuderia. La Mahindra sembrerebbe vicina alla riconferma di Edoardo Mortara, ma non è chiaro il destino di Nyck De Vries, che in Giappone ha regalato al team indiano e a se stesso la seconda affermazione stagionale. Come Sébastien Buemi (Envision), anche l'olandese è sotto contratto con la Toyota per il Wec e il prossimo campionato ci sono addirittura due sovrapposizioni nel calendario.

La Opel Gse annuncerà in agosto i nomi dei due piloti, uno esperto e uno giovane, come ha ribadito nell'intervista dell'altro giorno Joerg Schrott, team principal della scuderia, mentre la Nissan cercherà quasi sicuramente un altro pilota da affiancare al verosimilmente confermato Oliver Rowland perché Norman Nato non ha centrato particolari risultati nemmeno in questo campionato. Alla Porsche, che è sempre in ballo per la seconda scuderia (resta da capire se i vertici avaleranno il progetto malgrado la decisione dei vertici di sopprimere 5.000 posti di lavoro entro il 2035), dovrebbero essere quasi blindati Pascal Wehrlein e Nico Müller: grazie al contributo delle squadre clienti (Cupra Kiro e Andretti) hanno già assicurato il trofeo costruttori alla casa di Stoccarda.

La Penske, orfana della Ds, dovrebbe sciogliere nelle prossime settimane le riserve circa la propria permanenza nella Formula E: avrebbe una opzione per il powertrain indipendentemente dalla scelta di Porsche. Ha sotto contratto sia Maximilian Günther sia Taylor Barnard, che non dovrebbero eventualmente faticare a rimanere nel circuito. Citroen sta completanto la messa a punto del bolide con diverse sessioni di prove su vari circuiti spagnoli: gli ultimi 500 chilometri li ha percorsi con la Gen4 a Guadix: «Siamo lieti di proseguire con Jean-Éric e Nick – ha dichiarato Beth Paretta, managing director del team Msg, la squadra monegasca cui si appoggia il Doppio Chevron – Oltre alle prestazioni in pista, svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo della Gen4 grazie alla loro esperienza e alla qualità dei loro feedback tecnici. Il passaggio alla nuova era rappresenterà una tappa fondamentale per la Formula E e abbiamo un obiettivo molto chiaro: presentarci all'inizio della Stagione 13 con una vettura competitiva e affidabile, pronta a lottare per il titolo mondiale».