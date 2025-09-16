FE, Citroen debutta nel mondiale elettrico con Vergne (due volte iridato) e Cassidy (due volte vice campione)

PARIGI – Citroen debutta in Formula E con un bi-campione del mondo (l'unico) e con un vice bi-campione. Il secondo marchio del gruppo Stellantis, quello che nei giorni scorsi aveva ufficializzato l'ingresso nella rassegna iridata riservata alle monoposto elettriche (subentrando alla Maserati), ha confermato i nomi dei piloti ai quali si affiderà nella sua stagione d'esordio, che sono poi quelli anticipati da Il Messaggero.

Uno è il francese Jean Eric Vergne, classe '90, uno dei senatori della Formula E e il solo ad aver vinto due volte il titolo individuale (stagione 4 e 5), che resta nella galassia di Stellantis dopo aver corso anni con la Ds Techetaah e poi con la Ds Penske, gruppo per il quale è impegnato anche nel World Endurance Championship (Wec), e l'altro è il neozelandese Nick Cassidy, classe '90, reduce da un clamoroso finale di stagione 11 (quattro successi negli ultimi sei ePrix con la Jaguar Tcs) che lo hanno proiettato fino alla seconda piazza assoluta, che aveva già conquistato nel nono campionato con la Envision.

Per il Doppio Chevron «l’avventura elettrica è innovativa e appassionante e incarna i valori della marca e la sua visione per la mobilità di domani». Giusto qualche giorno fa, Citroen aveva comunicato il rientro «alle competizioni come team ufficiale, un terreno che ha forgiato la sua storia e la sua leggenda», come confermano tra gli altri i trionfi nel rally. La Formula E, però, è anche «condivisione di valori attraverso una riconnessione al motorsport nella sua forma più visionaria: una competizione 100% elettrica, responsabile e impegnata».

Per il costruttore transalpino il mondiale elettrico è «un’ispirazione tecnologica e una vetrina internazionale per il futuro della mobilità». Quella a zero emissioni è una mobilità che contraddistingue il presente di Citroen, nella cui gamma compaiono già diversi modelli elettrici. Il Doppio Chevron, inoltre, è presente in 101 paesi e dispone di una rete di 6.200 punti vendita e assistenza in tutto il mondo (la Formula E si corre in Asia, America del Nord e del Sud ed Europa). Con la scuderia francese i team impegnati nella stagione 12 (a Valencia, a fine ottobre, i test ufficiali e a San Paolo, il 6 dicembre, la prima gara) sono dieci. Gli organizzatori hanno due licenze ancora da assegnare: una da alcuni anni e l'altra restituita qualche mese fa dalla McLaren, che dopo le scelte dello sponsor saudita Neom ha deciso di abbandonare la competizione. Di sicuro, con Vergne e Cassidy, Citroen mette in chiaro subito che non intende interpretare il ruolo di “comparsa”.