FE, confermate le anticipazioni: il 22enne Theo Pourchaire è il pilota "giovane" ingaggiato dalla Opel Gse

RÜSSELSHEIM – Theo Pourchaire è il primo pilota confermato dalla scuderia Opel Gse che debutta con la stagione 13 e le monoposto Gen4 in Formula E. Il nome del 22enne francese era già stato anticipato dal nostro giornale mesi fa (fortemente indiziato dopo aver completato i rookie test con Citroen sia a Miami sia a Jarama), ma adesso le indiscrezioni trovano conferma nelle comunicazioni formali della casa del Fulmine, che è il primo costruttore del gruppo Stellantis a competere nel mondiale elettrico con una scuderia ufficiale propria, che sarà guidata da Jörg Schrott.

Pourchaire è il “giovane” scelto da Opel, mentre il veterano dovrebbe essere Mitch Evans, il neozelandese che a fine campionato lascerà la Jaguar Tcs: questo è già stato confermato dalla stessa squadra britannica. «Si tratta di un nuovo passo nella mia carriera e la più grande opportunità che io abbia mai avuto con una monoposto», ha commentato il francese che nel 2019 si era imposto nella Formula 4 tedesca e nel 2023 aveva vinto la Formula 2. «La nuova Gen4 è perfetta per la mia transizione dalla Formula 2 – ha precisato Pourchaire – Più potenza, trazione integrale e un'accelerazione incredibile: è esattamente il tipo di auto che amo. Voglio imparare, continuare a crescere e darò il massimo fin dal primo giorno per garantire il successo di Opel».

Membro del programma "Young Drivers Programme" del gruppo, in qualità di collaudatore Pourchaire è stato coinvolto nello sviluppo della nuova monoposto, che pertanto conosce bene con le sue quattro ruote motrici permanenti, gli oltre 815 Cv di potenza e la terrificante accelerazione da 0 a 100 attorno a 1,8 secondi. «Lo seguiamo da tempo e siamo rimasti colpiti dalle sue prestazioni, dalla sua maturità e dal suo approccio innovativo – ha dichiarato Schrott – Théo appartiene a una generazione di piloti la cui competenza tecnica, velocità, adattabilità ed etica del lavoro si adattano perfettamente all'era Gen4 del motorsport elettrico».

«Ha dimostrato costantemente nelle categorie giovanili (nel 2018 si era imposto nella classifica junior della Formula 4 transalpina, ndr) di poter vincere gare e conquistare titoli. È esattamente la mentalità di cui abbiamo bisogno nel nostro abitacolo», ha aggiunto il team principal. L'esordio ufficiale della Opel Gse 27Fe è in programma a Jarama, alla periferia di Madrid, tra il 16 e il 20 novembre in occasione del test ufficiali, prima delle gare inaugurali nella terza settimana di dicembre in Arabia Saudita, guerra permettendo. Lo stesso circuito ospiterà poi anche due E-Prix, il 26 e 27 giugno 2027.