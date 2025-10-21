FE, la Cupra conferma Ticktum e ingaggia il catalano Pepe Martì. Ecco la griglia completa dei 20 piloti della stagione 12

Con il catalano Pepe Martí, ingaggiato dalla Cupra Kiro, la griglia della Formula E per la stagione 12 è completa dopo l'attesa ufficializzazione della conferma di Dan Ticktum da parte della stessa scuderia, che aveva anche anticipato la fine consensuale della cooperazione con il tedesco David Beckmann, che lo scorso campionato aveva rimediato un solo punto. Le scelte del team sino-anglo-spagnolo erano le ultime in vista dei test ufficiali di Valencia, in programma tra il 27 e il 31 ottobre, che vedranno impegnate 20 piloti di dieci squadre.

Martì ha 20 anni, è nato a Barcellona, la città del gruppo Seat di cui fa parte Cupra, e arriva da due incoraggianti stagioni in Formula 2. La sua carriera al volante delle monoposto era cominciata nel 2021 nella Formula 4 spagnola, archiviata con il terzo posto. Nella F3 aveva conquistato tre successi e quattro podi prima di passare alla F2, campionato nel quale ha centrato altre quattro vittorie e otto piazzamenti da cerimonia di premiazione. Gli interessi del giovane pilota sono curati dalla A14 Management, un gruppo tra i cui fondatori c'è Fernando Alonso. La guida catalana sarà la quinta spagnola in assoluto in Formula E, nessuna delle quali ha scritto pagine di storia del mondiale elettrico: Jaime Alguersuari, Oriol Servia, Antonio Garcia e Roberto Merhi.

I suoi primi giri ufficiali sulla monoposto Porsche 99X Electric avverranno proprio a Valencia, giusto poco più di un mese prima del suo esordio assoluto, previsto per il 6 dicembre a San Paolo, in Brasile. «Malgrado io sia un debuttante (sarà il solo del campionato che sta per cominciare, ndr) non vedo l'ora di iniziare. Con Dan Ticktum come compagno di sqaudra avrò molto da imparare e il mio obiettivo è quello di farlo in fretta», ha commentato Martì.

Ecco la griglia completa. La Jaguar Tcs schiera Mitch Evans e Antonio Felix da Costa, la scuderia cliente Envision Sébastien Buemi e il rientrante Joel Eriksson, la Andretti correrà con Jake Dennis e Felipe Drugovich, la Porsche con Pascal Wehrlein e Nico Müller, la Ds Penske con Maximilian Günther e Taylor Barnard, la Citroen con Jean-Eric Vergne e Nick Cassidy, la Nissan con il campione del mondo in carica Oliver Rowland e Norman Nato, la Mahindra con Nyck de Vries e Edoardo Mortara e la Lola Yamaha Abt con Lucas di Grassi e Zane Maloney. La nazione più rappresentata è il Regno Unito (4 piloti), seguita dalla Svizzera (3).