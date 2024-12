FE, Cupra Kiro, così il marchio spagnolo resta nel mondiale elettrico. Questa volta con un powertrain del gruppo Volkswagen

BARCELLONA – Cupra resta in Formula E, campionato nel quale aveva debuttato nella stagione 9. Come ipotizzato tempo fa dalla nostra testata, il marchio spagnolo ha deciso di rimanere nel mondiale elettrico dopo l'esperienza con la scuderia tedesca Abt, che nelle ultime due stagioni aveva tuttavia gareggiato con un powertrain indiano, quello di Mahindra. Il costruttore catralano sarà a fianco della ex squadra cinese Ert, adesso a controllo americano (la scuderia è stata acquistata da un fondo di investimento basato a Los Angeles, The Forest Road Company), che si chiamerà Cupra Kiro.

Il team, che solo ieri ha ufficializzato i nomi dei piloti per la Stagione 11, che comincia sabato a San Paolo, in Brasile, ossia Dan Ticktum e David Beckmann, si presenta molto ambizioso al via, legittimato dai risultati cronometrici dei test ufficiali di Madrid e, soprattutto, dal powertrain Porsche, seppur quello “vecchio” con il quale il costruttore tedesco ha vinto gli ultimi due titoli individuali di Formula E: con Jake Dennis (Andretti, scuderia cliente) nel campionato numero 9 e con Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) in quello scorso.

«Unirci alla Kiro Race – ha spiegato Xavi Serra, il numero uno della divisione Racing di Cupra – era il prossimo logico passo per noi. Combinando le nostre conoscenze tecniche con la nuova squadra siamo perfettamente preparati per competere ad alto livello». «Il nostro impegno in Formula E – ha proseguito il manager – è radicato nel nostro Dna sportivo e si sposa con la capacità di questa classe di mettere a disposizione una piattaforma per sviluppare le nostre auto elettriche del futuro». «Questa collaborazione rappresenta un momento significativo nel nostro percorso, come squadra, e la stessa attitudine votata alle prestazioni di Cupra è complementare ai nostri obiettivi», ha aggiunto Alex Hui, il Team Principal della scuderia.

Jeremy Tarica, direttore generale del fondo di investimento, parla di una «collaborazione pluriennale», che comincia con il motorsport, ma che in futuro potrebbe abbracciare anche altri settori. Cupra ha già manifestato l'intenzione di entrare nel mercato statunitense entro il 2030.