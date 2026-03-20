FE, Cupra Kiro in pista con una nuova livrea per l'EPrix di Madrid. A Jarama, in tribuna, anche il Re Felipe VI

MADIRD – Cupra, Cupra e ancora Cupra. Il marchio spagnolo è in Formula E con scuderia Kiro che porta il suo nome, con la Raval è title sponsor del sesto ePrix del mondiale elettrico che domani si corre sul circuito di Jarama alla periferia di Madrid e il suo nome si vede anche da lontano, quando si raggiunge il circuito in autostrada. In occasione della gara il costruttore ha attivato molte iniziative, coinvolgendo anche oltre una settantina di giornalisti a beneficio della promozione che accompagna il debutto della nuova elettrica Raval, ma anche dello stesso mondiale.

Per omaggiare la prova “domestica”, che verrà seguita in tribuna dallo stesso Re di Spagna Felipe VI, la squadra esibirà una livrea speciale, ispirata «dal vivace quartiere El Raval di Barcellona». «Oltre a fondere il caratteristico giallo fluorescente di Kiro Race con le tonalità ramate della Cupra – spiega la scuderia ispano britannica – il rivestimento incorpora una mappa stilizzata di El Raval, con la particolare struttura stradale del quartiere che conferisce un aspetto quasi mimetico alla griglia di partenza della Formula E».

Quella zona di Barcellona (in Catalogna si trova anche la sede del costruttore), è sinonimo di «diversità e spirito ribelle: tre qualità che si riflettono nel carattere» del futuro modello elettrico urbano di Cupra. Non a caso nel corso del fine settimana il marchio offrirà al pubblico un'anteprima della Raval attraverso spazi e attività dedicate. «Volevamo che la nostra vettura incarnasse lo spirito della Raval: la livrea speciale ispirata al suo design audace e anticonvenzionale l'abbiamo voluta per questo motivo e per questa gara», dice Ignasi Prieto, chief brand officer di Cupra.

«Riflette il nostro atteggiamento – continua - Progressista, elettrico e pronto a sfidare lo status quo. Le corse fanno parte del nostro Dna». Il fine settimana è “consacrato” all'elettrica a trazione anteriore da 4,05 metri di lunghezza anticipata con fino a 226 Cv di potenza, 450 chilometri di autonomia e tempi di ricarica inferiori ai 25 minuti per un rifornimento tra il 10 e l'80%. A Madrid Cupra è in pista nella Formula E con la Kiro e su strada (almeno virtualmente) con la Raval.