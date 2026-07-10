FE, Cupra e Kiro Race assieme anche nel progetto Gen4: in meno di due anni già una vittoria, tre pole e quattro podi

BARCELLONA – La scuderia americana Kiro Race che ha il proprio quartier generale a Silverstone, nel Regno Unito, e che fra gli investitori ha l'attore e produttore hollywoodiana Idris Elba (nato a Londra), ha confermato che Cupra, il marchio spagnolo del gruppo Volkswagen, continuerà a dare il nome alla squadra impegnata in Formula E. Come Cupra Kiro, il team varato all'inizio della stagione 11, ha già conquistato una vittoria (con Dan Ticktum in Indonesia lo scorso campionato), tre pole (sempre con l'autodefinito “bad boy”) e quattro podi, due dei quali con il debuttante catalano Pepe Martì, uno a Monaco (terzo) e l'altro a Sanya (secondo).

Con l'ingresso di Madrid nel calendario del mondiale elettrico – una gara in questa stagione e già due la prossima, quando il circuito nei pressi della capitale spagnola ospiterà anche i test che anticipano l'avvio del campionato – Cupra ha guadagnato anche una vetrina importante per garantirsi visibilità in un mercato chiave. E già le iniziative attivate lo scorso marzo, che hanno contribuito a mobilitare migliaia di spettatori confluite su Jarama, hanno evidenziato l'interesse strategico del marchio nei confronti della Formula E.

A supporto delle iniziative promozionali, le monoposto avevano già gareggiato esibendo i motivi di alcune nuove pellicole cinematografiche in uscita nelle sale: «In meno di due anni, abbiamo instaurato una collaborazione che ha portato al successo in pista, creando al contempo significative opportunità commerciali in grado di raggiungere un pubblico ben oltre il mondo del motorsport», ha argomentato Jeremy Tarica, amministratore delegato di The Forest Road Company, il fondo che ha rilevato la scuderia nata e cresciuta tra Cina e Hong Kong con solide ridici operative a Silverstone.

Il manager ha parlato di «un audace passo avanti» a proposito della Gen4 e descritto l'intesa come un «franchising sportivo». Per Jon Wilde, direttore commerciale della Cupra Kiro, l'estensione costituisce «un forte riconoscimento sia della piattaforma che abbiamo costruito, sia della visione commerciale che è alla base della nostra organizzazione». «Abbiamo realizzato un'attività che consente a marchi leader a livello mondiale di coinvolgere il pubblico attraverso l'intersezione unica tra sport, intrattenimento e tecnologia», ha aggiunto. Il team principal, Russell O’Hagan, ha definito il prolungamento dell'accordo come una «solida base su cui costruire il futuro» perché «in Formula E, il successo non si costruisce mai dall'oggi al domani». «La sintonia ha plasmato il nostro modo di correre e ci ha aiutato a definire un'identità chiara e distintiva sia in pista sia fuori – ha concluso – Abbiamo già dimostrato di cosa siamo capaci insieme, ma credo fermamente che il meglio debba ancora venire».