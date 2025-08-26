FE, da Costa lascia Porsche: dovrebbe raggiungere Evans alla Jaguar. Müller il suo probabile successore

Come anticipato mesi fa dal Messaggero sulla base di diverse indiscrezioni, Antonio Felix da Costa lascerà Porsche. La destinazione quasi certa è Jaguar, che non ha peraltro ancora ufficializzato il nome del sostituto di James Barclay alla guida del team, che dovrebbe essere Jan James, ex Mercedes ed ex Neom McLaren. Dovrebbe pertanto essere il manager britannico a gestire la nuova coppia di piloti composta dal confermato neozelandese Micth Adams e, appunto, dal portoghese.

Il 33enne lusitano avrebbe a quanto pare risolto in anticipo il contratto con il costruttore tedesco con il quale ha disputato tre stagioni. Finora in Formula E, a livello individuale da Costa ha vinto un titolo mondiale (con la Ds Techeetah) e 12 ePrix (cinque con la Porsche) per un totale di 27 podi (11 con la casa tedesca). Dovrebbe prendere il posto lasciato libero da Nick Cassidy, che secondo i rumors intercettati ai box è destinato alla galassia Stellantis, verosimilmente alla Citroen, che sostituisce Maserati e che si appoggia sempre alla scuderia monegasca Msg, dove approderebbe anche Jean Eric Vergne. Stellantis dovrebbe ufficializzare la propria strategia in settembre.

Con lo spostamento del portoghese dovrebbe entrare nel vivo il “totopiloti”, finora non troppo movimentato anche per via della scuderia in meno, dieci e non più undici dopo l'addio della McLaren. Alla Porsche dovrebbe arrivare Nico Müller, lo svizzero sotto contratto con la casa tedesca che quest'anno ha accumulato ulteriore esperienza alla Andretti, guidando peraltro la 99x electric del costruttore tedesco. Non è chiaro chi lo rimpiazzerà affiancando Jake Dennis. La scuderia statunitense potrebbe puntare su un debuttante, anche perché alla fine del prossimo campionato dovrebbe cambiare fornitore del powertrain per passare con la Nissan ed è quindi, come dire, gravata da meno responsabilità.

Negli ultimi test riservati ai rookie, a Berlino, dove l'italiano Gabriele Mini (con la Nissan) aveva contabilizzato il miglior tempo, la Andretti aveva schierato l'americano il 20enne Jak Crawford e il danese classe 2002 Fredrik Vesti. La Lola Yamaha Abt hanno confermato i piloti della passata stagione Lucas di Grassi e Zane Maloney, così come la Mahindra Nyck de Vries e Edoardo Mortara e la Nissan Oliver Rowland e Norman Nato, mentre la Ds Penske correrà sempre con Maximilian Günther, che dovrebbe condividere il box con Taylor Barnard (i due sono stati “paparazzati” più volte assieme a Londra, durante l'ultimo fine settimana di gara, anche da Andreas Beil, che ci ha girato lo scatto). Da capire chi sostituirà David Beckmann alla Cupra Kiro (Dan Ticktum invece resta) e chi Robin Frijns alla Envision (Sébastien Buemi rimane).