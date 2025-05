FE, da Costa (Porsche) il più veloce nelle prime libere a Shanghai, per lui un futuro in Jaguar

SHANGHAI – Antonio Felix da Costa è al centro dell'attenzione in Cina. Sul rimaneggiato circuito internazionale permanente di Shanghai che ospita anche la Formula 1, il pilota della Tag Heuer Porsche attualmente terzo della classifica individuale è stato il più veloce nelle prime libere in vista degli ePrix 10 e 11 della stagione undici (sabato e domenica).

Già campione del mondo, il portoghese insegue quest'anno almeno il titolo a squadre con la scuderia tedesca e oggi ha coperto i poco più di 3.050 metri del tracciato in 1:09.280. Di lui, però, si parla anche per altre ragioni. Indiscrezioni molto autorevoli lo danno per partente a fine campionato con destinazione Jaguar Tcs, che deve riassegnare l'abitacolo che lascerà libero Nick Cassidy, che come James Barclay, il team principal, andrà via.

Per l'ufficialità ci sarà verosimilmente da attendere ancora parecchio, ma il matrimonio tra da Costa e Porsche sembra essere arrivato al capolinea. Resterà poi da capire chi verrà chiamato a rimpiazzarlo: il costruttore tedesco ha sotto contratto lo sveizzero Nico Müller, che corre attualmente con la Andretti, ma che non si sta esprimendo su livelli ottimali. Nelle libere di oggi il portoghese è stato di 132 millesimi più veloce rispetto ad un altro iridato, l'olandese della Mahindra Nyck de Vries.

La Maserati completa questo podio molto più che virtuale con Jake Hughes, che ha contabilizzato il terzo crono in 1:09.543. Poi Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche, il secondo della generale assoluta) in 1:09.629 e quindi Cassidy (1:09.686). La prima Nissan è quella con le insegne della Neom McLaren pilotata a Taylor Barnard, seguita da quella ufficiale di Norman Nato con il settimo tempo. Altre due Porsche, quella della Cupra Kiro di Dan Ticktum e quella della Andretti di Jake Dennis, compaiono nella Top 10 completata dall'altra guida Maserati, Stoffel Vandoorne. Per via della sostituzione di diversi componenti, Mitch Evans (Jaguar Tcs) sabato partirà in coda. I due piloti della Ds Penske Jean Eric Vergne e Maximilian Günther sono oggetto di accertamenti da parte dei commissari per alcune potenziali infrazioni nel corso della mattinata.