FE, da oggi in vendita i biglietti per i Roma E-Prix. Doppio appuntamento del 9 e 10 aprile 2022

Da oggi sono in vendita i biglietti per la tappa italiana del Campionato Mondiale Abb Fia Formula E che torna a Roma il 9 e 10 aprile 2022 con una doppia tappa. Lo scrive l’organizzazione. Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022, i ventidue piloti e le undici squadre - tra loro anche l’italiano Antonio Giovinazzi - gareggeranno a Roma nel quartiere Eur nell’unica gara su strada completamente elettrica nel mondo.

Gli spettatori potranno assistere al debutto nel Rome E-Prix di Antonio Giovinazzi, pilota del Team Dragon/Penske Autosport a partire da questa stagione. Il costo di un biglietto intero per la Green Arena è di 26 euro mentre i prezzi delle tribune variano dai 69 ai 99 euro, con anche la possibilità di acquistare un biglietto premium a 129 euro che include un’esclusiva visita in corsia box al venerdì. Sono previsti sconti per i ragazzi sotto i 16 anni e per chi acquista il biglietto per entrambe le giornate. Il Campionato Mondiale Abb Fia Formula E sarà disponibile anche in diretta TV su Mediaset e Sky.