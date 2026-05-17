FE, da Sainz jr a Bortoleto, da Horner a Briatore, i vip per l'E-Prix di Monaco. O oggi sono attesi Alonso e Norris

MONTECARLO – David Coultard ha completato i suoi giri con la monoposto Gen4 sul circuito di Montecarlo tra le terze libere (Nico Müller, Porsche, è stato il più veloce) e le seconde qualifiche. Poco meno che entusiasta, ha descritto le sue incredibili sensazioni al volante del bolide che dovrebbe proiettare il mondiale elettrico in una nuova dimensione. Quella delle prestazioni “esagerate” (fino a 335 km/h di velocità e un'accelerazione da 0 a 100 orari poco sopra il secondo e otto decimi), ma anche quella della visibilità.

Proprio nel Principato, il tracciato più glamour del motorsport planetario, la Formula E prova a ritagliarsi una vetrina sempre più esclusiva. Almeno per il momento, malgrado gli appena 55 chilometri che la separano da Cannes, dove è in corso il famoso festival cinematografico che si chiude il 23 maggio, la sola star del grande schermo che si è vista (almeno apertamente) è Idris Elba, peraltro più come comproprietario della scuderia Cupra Kiro e interprete della pellicola in uscita il 5 giugno “Master of the universe” alla quale è dedicata la livrea dei bolidi del team.

A farsi vedere sono stati diversi piloti di Formula 1, “pizzicati” dall'obiettivo di Andreas Beil. A cominciare da Carlos Sainz junior, ospitato dall'amico Antonio Felix Da Costa e della Jaguar, da Nico Hülkenberg (con la famiglia), chiamato da James Rossiter, da Gabriel Bortoleto («ho dato un'occhiata alla Gen4: è piuttosto impressionante») in visita al connazionale Felipe Drugovich, da Oli Bearman oltre che da Daniil Kvjat, che è già stato al volante delle monoposto Gen3 di Formula E in qualità di “rookie”, e da Max Webber.

Hanno fatto la loro apparizione anche Christian Horner, l'ex potentissimo Team Manager della Red Bull («è veramente bello essere presenti ad una gara senza avere alcuna pressione addosso: mi godrò il fine settimana per apprendere qualcosa di più di questo campionato»), e naturalmente Flavio Briatore, proprietario del Twiga che si trova poco lontano dal tracciato. Per oggi sono attesi anche Lando Norris, ospite di Jake Dannis, e Fernando Alonso, invitato da Alberto Longo, il manager spagnolo che è tra i fondatori della Formula E, campionato del quale è anche il chief championship officer.