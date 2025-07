FE, de Vries (Mahindra) con il miglior crono delle seconde libere. Poi la Jaguar di Evans e la Cupra di Ticktum

LONDRA – Nyck de Vries è stato il più veloce nelle seconde libere, quelle di questa mattina che precedono di un paio di ore le qualifiche che anticipano il penultimo ePrix della stagione 11 di Formula E. L'olandese della Mahindra ha girato in 1:07.521, migliorando di mezzo secondo il crono del primo di ieri, Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche). Il costruttore indiano insegue da quattro anni una nuova vittoria nel mondiale elettrico.

L'ultima affermazione della Mahindra risale all'estate del 2021 proprio a Londra, dove si era imposto il britannico Alex Lynn. Come ieri, una Jaguar è stata fra le più forti: al terzo posto virtuale di Nick Cassidy, questa mattina ha fatto seguito il secondo di Mitch Evans, staccato di 43 millesimi. Poi due Porsche: quella della scuderia cliente Cupra Kiro pilotata dall'ormai lanciatissimo Dan Ticktum e quella del team ufficiale dello stesso Wehrlein. La coppia di 99x Electric ha chiuso rispettivamente a 51 e 60 millesimi da de Vries.

Quindi le Maserati Tipo Folgore (alla loro penultima apparizione in Formula E: domani quella che sancisce l'addio al mondiale elettrico) pilotate da Jake Hughes e Stoffel Vandoorne, che hanno girato in 1:07.626 e in 1:07.789. Il loro contributo potrebbe essere determinante in questo fine settimana per consentire a Stellantis (assieme alla Ds Penske) di conquistare il podio nel campionato costruttori, attualmente detenuto dalla Jaguar, che si gioca il terzo posto (prima e seconda piazza sono una sfida a due tra Porsche e Nissan).

Nella Top 10 ancora molto provvisoria e non necessariamente indicativa in vista di qualifiche e gara, ci sono poi altre due Porsche (Nico Müller con quella della Andretti, settimo, e Antonio Felix da Costa con quella ufficiale, nono), la seconda Mahindra (al volante c'è l'italo svizzero Edoardo Mortara, ottavo) e la Nissan del team cliente Neom McLaren (altra squadra che domani si congeda dalla Formula E) con Sam Bird. Alle 13.20 le qualifiche.