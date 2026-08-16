FE, De Vries vince il derby Mahindra con Mortara per l'ultima pole della Gen3 e con il record del circuito ExCel di Londra

LONDRA – Dopo la sfida tra Porsche ieri, oggi, nelle qualifiche per l'E-Prix che chiude la stagione 12 di Formula E, la contesa è stata tra i piloti della Mahindra (nella foto di Andreas Beil): l'ex campione del mondo Nyck De Vries (con la Mercedes) e il già vice Edoardo Mortara (con la Rokit Venturi, motorizzata Mercedes). Alla fine l'ha spuntata l'olandese, che si è preso l'ultima pole dell'era delle monoposto Gen3. Alle spalle della prima fila del costruttore indiano, c'è la seconda del costruttore tedesco con Pascal Wehrlein e Nico Müller.

De Vries ha archiviato le qualifiche con il miglior crono assoluto del fine settimana e anche con il primato assoluto sul tracciato, che nessuno potrà più battere perché il mondiale elettrico non correrà più all'ExCel di Londra: 1:06.925. Entrambi i piloti della scuderia indiana avevano chiuso in testa i rispettivi gruppi e l'olandese era approdato alla fase a eliminazione diretta superando subito Mitch Evans (Jaguar Tcs) in 1:07.231. In semifinale si era sbarazzato di Wehrlein migliorandosi ulteriormente, girando in 1:07.040. Il tedesco (1:07.180) aveva superato il primo turno a spese di Nick Cassidy (Citroen).

Nella parte bassa del tabellone Mortara aveva affrontato nel quarto Taylor Barnard (Ds Penske) qualificandosi per la semifinale in 1:07.436 e arrivando alla tornata decisiva girando 166 millesimi più veloce (1:07.153) rispetto a Müller, che nel turno precedente aveva superato Dan Ticktum (Cupra Kiro) con un crono di 1:07.465, peraltro “inutile” perché il britannico era andato lungo in un curva. I tre punti incamerati da De Vries non cambiano la classifica individuale, ma permettono alla Mahindra di scavalcare provvisoriamente la Andretti nella classifica a squadre: con 213 è terza con due lunghezze di vantaggio sulla scuderia statunitense.

Wehrlein e Jake Dennis (Andretti, motorizzata Porsche) si giocano il secondo titolo iridato: il tedesco parte da una posizione decisamente più favorevole (terzo) rispetto al britannico, che gli rende cinque punti e addirittura 13 piazze in griglia (16/o). Evans, che però accusa un ritardo di 21 punti dal pilota della Porsche, scatta dalla terza fila, quinto. La gara parte alle 16.05 italiane: sono previsti 35 giri e due attack mode.