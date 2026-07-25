FE, Dennis (Andretti) conquista la pole per il primo Tokyo E-Prix in notturna: battuto Mortara (Mahindra)

TOKYO – Per la prima volta da quando la Formula E fa tappa a Tokyo Oliver Rowland non scatta dalla pole in quella che per la Nissan è la gara di casa. I primi tre punti del fine settimana giapponese, il penultimo dalla stagione 12 che si chiude a metà agosto a Londra, sono andati al britannico della Andretti motorizzata Porsche Jake Dennis (foto di Andreas Beil): è la nona in assoluto e la seconda di questo campionato per lui e anche la seconda di fila per la scuderia statunitense. Nel giro decisivo è stato più veloce rispetto al pilota che era sempre stato davanti finora, l'italo svizzero della Mahindra Edoardo Mortara.

Quest'ultimo era stato il migliore nelle prime e nelle seconde libere (malgrado le condizioni altalenanti più indicative rispetto al solito), secondo nel proprio gruppo di qualifica e anche il più veloce dei primi due turni a eliminazione diretta. E anche fino a poche centinaia di metri dal traguardo Mortara era ancora davanti a Dennis, che aveva perso tre delle quattro sfide dirette. Ma il britannico ha fatto la differenza nel finale (l'elvetico ha ammesso un piccolo errore in chiusura) e ha mosso la classifica in 1:11.863, ovvero 52 millesimi in meno rispetto al rivale.

Nel suo cammino verso la pole Dennis aveva disposto del connazionale Taylor Barnard (Ds Penske) nel quarto, senza dover poi faticare in semifinale perché Nico Müller era andato a sbattere con la propria Porsche 99X Electric dopo aver eliminato Nick Cassidy (Citroen) al primo turno. Nella parte bassa del tabellone Mortara si era aggiudicato prima la contesa “francofona” con Jean Eric Vergne (Citroen, tre monoposto Stellantis su otto ai duelli, ma senza punti) e poi quella, tiratissima, con Antonio Felix Da Costa (Jaguar) con il primo tempo sotto il minuto e 12 secondi e un margine di 74 millesimi sul portoghese, che non aveva faticato troppo ad avere ragione di Dan Ticktum (Cupra Kiro, powertrain Porsche) nel duello inaugurale.

Prima della partenza del 14/o E-Prix del campionato, Dennis ha già guadagnato una posizione nella classifica individuale: a quota 112 ha scavalcato Da Costa (111). In griglia il britannico e Mortara partiranno dalla prima fila, Da Costa e Müller (se i meccanici riusciranno a sistemare la monoposto e se non saranno costretti a impiegare ricambi che prevedono il declassamento) dalla seconda, Barnard e Ticktum dalla terza, i compagni di scuderia Vergne e Cassidy dalla quarta. Poi i tedeschi Pascal Wehrlein, in testa al mondiale con la Porsche, e Maximilian Günther. Rowland, il terzo della graduatoria, e Mitch Evans (Jaguar), il secondo, scatteranno dall'ottava fila in un circuito in cui non è facile sorpassare. I semafori si spegneranno poco dopo le 20 locali, le 13.05 in Italia, e secondo le ultime previsioni la pioggia è un'ipotesi più remota.