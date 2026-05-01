FE, Di Grassi annuncia l'addio agonistico a fine stagione, Evans e Jaguar Tcs ufficializzano la fine della collaborazione

BERLINO – Due campioni della Formula E si congedano alla vigilia del doppio appuntamento di Berlino, il sesto evento della stagione 12, il secondo con due E-Prix e anche il secondo in Europa. Il brasiliano Lucas di Grassi, 42 anni il prossimo 11 agosto, ha ufficializzato che al termine del campionato concluderà la sua carriera agonistica e anche che a breve renderà noto cosa farà in futuro, mentre il neozelandese di due lustri più giovane (il 24 giugno festeggerà 32 anni) Mitch Evans e la sua scuderia hanno confermato quello che anche Il Messaggero aveva anticipato, ossia il “divorzio”, seppur consensuale.

Di Grassi, che ha trascorsi in Formula 1 e alla 24h di Le Mans, è stato il vincitore del primo E-Prix, nel 2014, a Pechino e da allora ha conquistato non soltanto il titolo individuale, ma anche quello a squadre, ottenendo 13 vittorie, 41 podi, 4 pole e anche 1.077 punti. La fine del suo impegno agonistico, spiega il brasiliano, è allo stesso tempo «l'inizio di un nuovo capitolo». Non è escluso che possa assumere qualche incarico dirigenziale all'interno della scuderia Lola Yamaha, dopo che Mark Preston è subentrato a Thomas Biermaier quale team principal, anche perché la Abt uscirà di scena al termine del campionato, oppure nella stessa Formula E. «Il motorsport – ha dichiarato – è stato la mia vita da quando ho cominciato ad avere ricordi e mi ha dato disciplina e tenacia ancor prima che io mi rendessi conto di averne bisogno».

“Dalle periferie di San Paolo a Monaco, le corse hanno plasmato la mia vita in modi che non avrei mai potuto immaginare – ha aggiunto – Mi hanno cambiato profondamente come pilota, come persona, come padre e come essere umano. Ho dato tutto me stesso a questo sport che, in cambio, mi ha regalato una vita andata oltre ogni mia più rosea aspettativa. Sono profondamente grato alla mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dal primo giorno, in ogni sacrificio, decisione difficile, vittoria e sconfitta. Senza il loro amore, la loro pazienza e la loro fiducia, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. È con loro, in particolare con la mia meravigliosa moglie e i miei figli, che ho preso questa decisione. Ogni grande gara ha un ultimo giro, e voglio che il mio sia percorso con la stessa intensità, dedizione e passione che mi hanno portato fin qui. Darò il massimo nelle mie ultime gare e presto condividerò con voi ulteriori novità sul brillante futuro che mi attende».

In quanto a punti, Evans (approdato al mondiale elettrico con la stagione 3) ne ha conquistati appena 13 in meno rispetto a Di Grassi, ma con 15 affermazioni individuali (è il pilota più vittorioso della Formula E), cui si sommano 21 podi e 10 pole, un titolo a squadre e un trofeo costruttori. «Con i suoi risultati – ha osservato Ian James, il Team Principal della scuderia – ha cementato il suo nome nella storia del motorsport della Jaguar». Anche se squadra e piloti hanno deciso assieme di non proseguire, con undici gare ancora da disputare e un segreto che non è più tale (il suo trasferimento alla Opel Gse), sia Evans sia il costruttore hanno almeno tre obiettivi comuni: gli allori individuale, a squadre e costruttori.

«Quella con la Jaguar Tcs è stata un'esperienza memorabile e ci sono stati tanti momenti salienti durante il nostro percorso insieme, ma è giunto il momento di intraprendere una nuova sfida per la prossima stagione», ha spiegato Evans. Il pilota "kiwi" n qualche modo ritrova se non proprio come compagno di scuderia, ma almeno di gruppo, il connazionale Nick Cassidy, approdato in Stellantis (Citroen) con questa stagione. Il sostituto "naturale" di Evans alla Jaguar Tcs targata James è Stoffel Vandoorne, che in questo campionato è pilota di riserva del team.