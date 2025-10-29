FE, Dodds: «Se rimangono tutti, con l'ingresso di Opel nella Gen4 esiste una strada per avere 12 scuderie»

VALENCIA - «Se le squadre che sono iscritte a questo campionato continueranno ad esserci anche nel prossimo, esiste una strada per la quale potrebbero avere dodici scuderie al via». Parola di Jeff Dodds, il Ceo della Formula E, che resta inevitabilmente abbottonato circa i dettagli di questa potenziale “operazione” che condurrebbe al completamento della griglia, nella quale gli organizzatori hanno previsto di schierare fino ad un massimo di 24 monoposto.

Nella stagione 12 che sta per cominciare (a Valencia sono in corso i test ufficiali e il 6 dicembre a San Paolo si corre il primo ePrix) sono 20, dopo che per quattro campionati erano state 22. Il massimo (24) era stato raggiunto nei campionati numero 5 e 6. L'ingresso di Opel con una scuderia ufficiale – la prima del gruppo – e con una licenza rilasciata a Stellantis è una certezza e conferma l'impegno del gruppo a schierare almeno due marchi: Citroen, che debutta in questa stagione subentrando a Maserati, e, appunto, Opel dalla prossima. Mahindra, che è finora sempre stata costruttore, ha un accordo minimo che prevede la sua partecipazione almeno come scuderia cliente.

Le riserve da sciogliere riguardano la vincente Ds, che attualmente corre con la statunitense Penske e con la quale le relazioni sono buone. Se il marchio parigino dovesse restare, Stellantis animerebbe la Formula E con tre brand. Già dalla passata stagione Porsche schiera sei monoposto senza che la credibilità del campionato ne abbia risentito: oltre alle due proprie, ci sono quelle fornite alla Andretti (che starebbe però trattando con la Nissan per la Gen4) e alla Cupra Kiro. Al solito, circa il nome cui dovrebbe andare l'ultima licenza ci sono solo indiscrezioni. Attraverso un manager di rango elevato, la cinese Byd, sempre molto trattata in questi anni, ha smentito un possibile ingresso nella Formula E, anche se non ha escluso un impegno nel motorsport in altre forme (o in altre classi).

La Hyundai, altra casa che pareva interesata al mondiale elettrico, ha scelto l'impegno nel Wec con la Genesis, e nel frattempo si è tornato a parlare di Toyota, che ha sempre escluso qualsiasi interessamento per la Formula E. Più verosimilmente, l'ipotesi è che ad entrare possa semmai essere una scuderia e non un costruttore (i tempi per la massa punto della macchina sono troppo stretti ormai), che si appoggerebbe a uno dei costruttori che stanno lavorando allo sviluppo della nuova monoposto Gen4. Oltre ai già citati Stellantis e Porsche ci sono Jaguar (che ha già un team cliente, la Envision), Nissan (che forniva la macchina alla McLaren, che si è però ritirata alla fine dello scorso campionato) e Lola Motors (che ha esordito la passata stagione e che collabora con la giapponese Yamaha).