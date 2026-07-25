FE, Drugovich (Andretti) va a sbattere. Mortara (Mahindra) di nuovo il più veloce alla vigilia dei Tokyo E-Prix davanti a quattro Porsche

TOKYO – Anche le seconde libere che anticipano i Tokyo E-Prix, le gare 14 e 15 della stagione 12 della Formula E, sono andate in archivio nel segno di Edoardo Mortara. L'italo svizzero della Mahindra, che era già stato il più veloce ieri sera con l'asfalto bagnato, come era peraltro largamente prevedibile, oggi (nella mattinata italiana, tra le 6.30 e le 7.20) ha migliorato sensibilmente il suo crono (1:13.094). La miglior tornata è stata di quasi sei decimi più rapida: 1:12.491 il suo tempo.

In condizioni quasi “proibitive” - 34° la temperatura esterna e tra 58 e 62 quella dell'asfalto misurata dalla Ds Penske e dalla Andretti con un'umidità del 62% - in sei sono rimasti sotto il muro del minuto e 13 secondi. Alle spalle di Mortara, che ha fatto ricorso due volte alla potenza massima, si è inserito Dan Ticktum (Cupra Kiro, motorizzata Porsche), lo specialista del giro secco. Il “bad boy” della Formula E che deve guadagnarsi la conferma dell'ingaggio ha chiuso a 135 millesimi dall'elvetico ed è risultato il primo di un convoglio di quattro 99X Electric della casa di Stoccarda.

Il terzo e il quarto crono sono stati ottenuti dai piloti della scuderia ufficiale, Pascal Wehrlein (1:12.706), provvisoriamente in testa al mondiale, e Nico Müller (1:12.851), seguiti da Jake Dennis (Andretti) che ha girato in 1:12.937. La seconda guida della squadra statunitense che in questo fine settimana sfoggia una livrea cromata, il brasiliano Felipe Drugovich (pizzicato da Andreas Beil mentre salta fuori dall'abitacolo), reduce da sei risultati utili consecutivi, non è arrivata in fondo alle libere perché è andata a sbattere contro le protezioni: i danni sono evidenti e ai box è cominciata la corsa contro il tempo per riparare la monoposto in vista delle qualifiche. La sesta Porsche, l'altra della Cupra Kiro, quella di Pepe Martì, ha chiuso con l'undicesimo tempo.

Con la propria Jaguar Mitch Evans, il secondo della generale assoluta, è stato l'ultimo dei piloti a far fermare il cronometro sotto il minuto e 13, 1:12.994, tenendosi alle spalle tre monoposto Stellantis e quella del compagno di squadra Antonio Felix da Costa, nono in 1:13.201, che si è migliorato di oltre 4 decimi, anche se ieri era quinto. Maximilian Günther (Ds Penske) ha girato in 1:13.015, settimo, seguito da Nick Cassidy (Citroen) in 1:13.82 e da Taylor Barnard (Ds Penske), decimo in 1:13.245. Ancora attardato Oliver Rowland (Nissan), il campione del mondo in carica e il pilota più atteso dai sostenitori giapponesi: 1:14.431. Zane Maloney (Lola Yamaha) ha chiuso con il 18/o crono e, comunque vadano le qualifiche, partirà dal fondo della griglia perché aveva dovuto cambiare la trasmissione. La lotta per i primi punti, i tre della pole, comincia poco prima delle 9 italiane, alle 8.40, con la selezioni dei migliori quattro fra i due gruppi da dieci.