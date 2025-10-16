FE, ecco il calendario della stagione 12. Si corre in 11 città: confermata Sanya, esclusa Jakarta per un totale di 17 EPrix

LONDRA - Nel calendario a 18 gare immaginato dalla Formula E per la stagione 12 con dieci scuderie (si sono ritirata la Neom McLaren e la Maserati ed è entrata “solo” la Citroen), due appuntamenti erano in attesa di conferma. Oggi il Fia World Motor Sport Council ha sciolto le riserve: la cinese Sanya torna nel programma del mondiale elettrico, mentre Jakarta esce. Significa che il prossimo campionato sarà articolato su 17 gare, una in meno di quelle preventivate, ma una in più del numero massimo di ePrix disputati finora nel corso di una singola stagione. Un piccolo passo avanti.

Sanya (20 giugno), sull'isola di Hainan, rientra nel calendario dopo sette anni (si era corso nel 2019) e trasforma la Cina nel solo paese ad ospitare due eventi della Formula E: altri due ePrix sono in programma a Shanghai, il 4 e 5 luglio. Niente da fare, invece, per Jakarta. A quanto pare il confronto tra gli organizzatori e le autorità della capitale dell'Indonesia per individuare un nuovo tracciato (se n'era già parlato in passato) non sono andate a buon fine e la prova è saltata. Non è chiaro se si tratti di un “divorzio” definitivo tra Jakarta e la Formula E dopo un “matrimonio” di appena tre anni, peraltro non consecutivi (2022, 2023 e 2025).

I venti piloti al via correranno in undici città diverse, a cominciare da San Paolo il prossimo 6 dicembre. Poi toccherà a Città del Messico (l'ePrix più in quota in assoluto) il 10 gennaio, quindi la terza gara singola di fila, a Miami, ma lungo una nuova pista, il 31 gennaio. Il primo doppio ePrix è in programma a Jeddah: in Arabia Saudita si gareggerà il 13 e 14 febbraio. Il 21 marzo il mondiale elettrico approda in Europa e torna in Spagna, a Madrid (prima volta), sulla pista di Jarama dove lo scorso autunno erano stati trasferiti i test ufficiali in seguito alle inondazioni che avevano flagellato Valencia (che li ospiterà di nuovo quest'anno, tra il 27 e il 31 ottobre).

Il 2 e 3 maggio, la Formula E fa tappa a Berlino prima di spostarsi per altre due gare (16 e 17 maggio) a Monaco. Da giugno la rassegna a zero emissioni si sposta in Asia dove resta per due mesi: dopo Sanya e Shanghai c'è Tokyo (25 e 26 luglio). Il gran finale a Londra il 15 e 16 agosto. Nissan difende il titolo individuale vinto da Oliver Rowland, Porsche quello a squadre e anche il trofeo costruttori.