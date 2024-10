Envision conferma la livrea verde e blu per la Gen3 Evo. Buemi: «Mi ha impressionato la trazione integrale»

La monoposto Jaguar I Type 7 della Envision Racing impegnata in Formula E resta verde e blu, ossia i colori che la squadra ha impiegato negli ultimi tre campionati. Le tinte consentono alla scuderia – che ha anche vinto il titolo riservato ai team nella stagione 9 – di distinguersi, oltre che di evidenziare l'impegno sul fronte della sostenibilità ambientale. La livrea della nuova monoposto è stata svelata a pochi dai giorni dai test ufficiali di Valencia, in programma – emergenza maltempo permettendo – tra lunedì e giovedì prossimo.

Della Gen3 Evo i piloti – Sébastien Buemi e Robin Frijns quelli confermati dal managing director Sylvain Filippi – potranno sfruttare il motore anteriore non solo per la rigenerazione, ma anche per la trazione, che in qualifica, partenza e durante gli Attack Mode sarà integrale. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è stata ridotta del 36% rispetto ai bolidi uscenti e lo spunto di 1,86'' è anche del 30% inferiore a quello delle monoposto ibride di Formula 1. «Siamo altamente motivati in vista dell'inizio della stagione 11, che si sta avvicinando velocemente – spiega Filippi – Le monoposto Gen3 Evo liberano così tanto potenziale e porteranno senza dubbio a gare ancora più equilibrate ed emozionanti».

Lo schema cromatico verde e blu è stato leggermente aggiornato per perfezionare «gli elementi chiave per adattarsi alle linee più eleganti della nuova Jaguar I Type 7». I nuovi bolidi dispongono di una carrozzeria progettata per essere più robusta e aerodinamica: l'obiettivo è quello di garantire lo spettacolo (e l'integrità delle vetture) anche quando i duelli sono “ruota a ruota”. Le Climate Stripes sono state confermate dalla Envision in una posizione di rilievo sull’alettone posteriore anche per sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico, un'operazione che la scuderia continua attraverso una collaborazione con il professor Ed Hawkins.

«Dopo le prime prove, sono molto impressionato dalla trazione integrale – anticipa Buemi, già campione del mondo della Formula E – e credo che aggiungerà un ulteriore elemento emozionante alle gare di Formula E. La nuova monoposto è bella, ma lo è ancora di più nella nostra livrea verde». Sulla stessa lunghezza d'onda il compagno di scuderia Frijns: «La nuova Gen3 Evo assicurerà alcune delle gare più equilibrate e spettacolari che il campionato abbia mai offerto – conclude il fuoriclasse olandese – è davvero divertente guidare la nuova macchina e spero che potremo riuscire a lottare per i titoli».