FE, Envision Racing si rinnova: arriva Max Günther, promosso Zak O’Sullivan

LONDRA - Envision Racing cambia completamente volto in vista della nuova stagione di Formula E, quella che segnerà l’ingresso ufficiale della categoria elettrica nell’era Gen4. La squadra britannica ha infatti definito una line-up completamente nuova affidandosi all’esperienza di Maximilian Günther, proveniente dal team DS Penske, e alla freschezza dell’esordiente Zak O’Sullivan.

Il primo tassello è stato annunciato con l’arrivo di Günther. Il pilota tedesco, 29 anni, ha firmato un contratto pluriennale dopo aver concluso la sua esperienza con DS Penske. Per lui si tratta di una nuova fase di una carriera in Formula E iniziata nel 2018 e sviluppatasi attraverso le esperienze con Dragon Racing, BMW Andretti, Nissan, Maserati e, appunto, DS Penske.

Il bilancio di Günther nel campionato è quello di un pilota ormai affermato: 116 E-Prix disputati, sette vittorie, 12 podi, quattro pole position e 443 punti. Il primo successo, ottenuto quando era ancora giovanissimo, lo aveva inoltre reso il più giovane vincitore nella storia della Formula E, primato successivamente superato da Taylor Barnard. Dopo due vittorie conquistate nella Season 11 con DS Penske, la stagione appena conclusa è stata invece più complicata, con il tedesco diciottesimo in campionato e senza podi.

Il passaggio a Envision rappresenta quindi anche l’occasione per un rilancio, in un progetto tecnico che continuerà a utilizzare il powertrain Jaguar nella nuova generazione delle monoposto. Envision e Jaguar hanno infatti prolungato la loro collaborazione, iniziata con l’era Gen3 e culminata già nella prima stagione insieme con la conquista del titolo riservato ai team nel 2023.

«Sono felicissimo di diventare un pilota del Paysafe Envision Formula E Team per l’era Gen4 e guardo con grande entusiasmo al nostro futuro insieme - ha commentato Günther riguardo al suo passaggio nel team inglese - La squadra vanta una storia di successi in Formula E e una qualità eccezionale in ogni ambito dell’organizzazione. Il nostro obiettivo è unire le forze e raggiungere grandi traguardi, competendo ai massimi livelli. Credo fermamente che abbiamo tutti gli ingredienti per costruire qualcosa di davvero speciale insieme. Ciò che mi ha convinto del progetto è stato l’ambiente fantastico, le grandi ambizioni del team, la mentalità e, naturalmente, l’eccellente pacchetto tecnico sviluppato con Jaguar. Sono orgoglioso di entrare a far parte della squadra e nutro grandi aspettative per il nostro futuro».

Il secondo sedile è stato assegnato a O’Sullivan, promosso a pilota titolare dopo una stagione trascorsa all’interno di Envision come pilota di sviluppo e del simulatore. Il britannico, 22 anni, conosce già molto bene l’ambiente della squadra e ha accumulato esperienza sia al simulatore sia al volante della Gen3 Evo durante diverse sessioni riservate ai rookie.

Il primo contatto di O’Sullivan con una monoposto di Formula E risale al Rookie Test disputato a Jeddah alla vigilia dell’E-Prix della Season 11. Nel corso della stagione successiva ha poi guidato la monoposto del team britannico a Berlino, Miami e Madrid, mettendosi particolarmente in evidenza proprio sul tracciato statunitense, dove ha ottenuto il miglior tempo nella sessione dedicata ai rookie. Un rendimento che ha convinto la squadra a puntare su di lui per il nuovo progetto Gen4.

O’Sullivan arriva alla Formula E dopo una carriera costruita nelle principali categorie propedeutiche. Dopo il secondo posto nella British Formula 4 nel 2020, il britannico ha conquistato l’anno successivo il titolo GB3. Nel 2023 è stato vicecampione nel FIA Formula 3, grazie a quattro vittorie, prima di approdare in Formula 2 nel 2024, dove ha centrato il successo a Monaco e Spa-Francorchamps. Negli ultimi due anni ha inoltre maturato esperienza in Giappone tra Super Formula e Super GT.

O’Sullivan ha così commentato la promozione: «Sono davvero entusiasta di unirmi al team a tempo pieno per la prossima stagione. Ho trascorso l’ultimo anno a integrarmi nella squadra e non vedo l’ora di iniziare la stagione alla guida della nuova vettura Gen4. La Formula E è un campionato a cui puntavo da tempo; far parte della griglia di partenza della Season 13, in un momento così entusiasmante per questo sport, è una sensazione fantastica».

Il debutto ufficiale della nuova coppia del team Envision Racing avverrà in occasione dei prossimi test pre-stagionali di Formula E, in programma dal 16 al 20 novembre sul circuito spagnolo di Jarama. Il tracciato alle porte di Madrid sarà inoltre il primo appuntamento nel quale si potranno vedere contemporaneamente in pista tutte le nuove monoposto Gen4, aprendo ufficialmente il capitolo di una nuova era per la Formula E.