FE, Evans (Jaguar) si prende la penultima pole della stagione 11. Alle 18.05 italiane scatta l'ePrix di Londra

LONDRA – La penultima pole della stagione 11 della Formula E è stata conquistata dal neozelandese della Jaguar Tcs Mitch Evans, la decima in carriera. Ai fini della lotta per il podio a squadre, che la scuderia contende alla Ds Penske, attualmente terza, e di quello costruttori (la casa britannica deve difendere la terza piazza dal possibile ritorno di Stellantis) è una posizione di partenza estremamente importante perché assicura un vantaggio che può risultare determinante. I tre punti pesano nella classifica riservata ai team, ma non vengono conteggiati in quella dedicata ai costruttori.

Nel giro decisivo Evans ha disposto piuttosto agevolmente di Nyck de Vries (Mahindra), staccato di 174 millesimi, grazie al giro più veloce in assoluto contabilizzato finora nel fine settimana: 1:07.205. Nella fase a duelli Evans aveva eliminato prima Jake Hughes (Maserati) e poi Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche), che nel quarto aveva avuto ragione di Stoffel Vandoorne con l'altra Tipo Folgore della casa del Tridente.

L'olandese della Mahindra, invece, era stato più rapido di Maximilian Günther (Ds Penske) nel primo turno (1:07.574, il miglior crono fino a quel momento) e di Dan Ticktum (Cupra Kiro, motorizzata Porsche) nel secondo, tra l'altro per appena 9 millesimi. Il britannico si era tenuto alle spalle l'altro pilota della Jaguar Tcs, Nick Cassidy, nel duello inaugurale: appena 17 millesimi la differenza tra i due. Il bilancio di Stellantis è agrodolce, perché con tre macchine su otto nella fase decisiva, si deve accontentare della sesta quale migliore posizione in griglia.

Nella Top 10 iniziale ci sono anche Edoardo Mortara con la seconda Mahindra, nono, e Nico Müller (Andretti, powertrain Porsche), decimo. Il nuovo campione del mondo, Oliver Rowland, ha portato la Nissan in sesta fila con il dodicesimo tempo, mentre Norman Nato non è andato oltre il sedicesimo con l'altra e-4Orce 05 del costruttore nipponico che è sempre in corsa per gli allori a squadre e costruttori, virtualmente di Porsche in questo momento. Alle 18.05 italiane il via alla gara, la numero 15 di questo campionato che si chiude domani.