FE, Evans (Jaguar) vince il primo ePrix indonesiano. A Giacarta sul podio anche Vergne (Ds Techeetah) e Mortara (Rokit Venturi)

GIACARTA – Mitch Evans (Jaguar Tcs) è il vincitore della prima gara di Formula E disputata a Giacarta, in Indonesia. Terzo in griglia alle spalle delle Ds Techeetah di Jean Eric Vergne e Antonio Felix da Costa (non era mai accaduto con il nuovo sistema di qualifica che davanti ci fossero due monposto della stessa scuderia) il pilota neozelandese è stato attento nella gestione degli attack mode obbligatori e ha perfezionato il sorpasso decisivo a meno di 10' dal termine, sfruttando anche la maggior percentuale di carica della batteria che ha impedito al francese due volte campione del mondo di replicare.

Vergne, del resto, ha anche dovuto difendersi nel finale (prolungato di un minuto e mezzo perché in avvio di gara era entrata in pista la Safety Car per consentire ai commissari di recuperare la gomma della Mahindra persa da Oliver Rowland) dal possibile attacco di Edoardo Mortara (Rokit Venturi), quarto in partenza e terzo all'arrivo. I timori di un possibile (temutissimo) acquazzone sono stati scongiurati e l'ePrix si è consumato senza problemi particolari con lo spettacolare duello finale per il podio.

Per Evans si tratta della terza affermazione stagionale dopo le due di Roma, la quinta in assoluto in Formula E. Da Costa è rimasto ai piedi dal podio, seguito da Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq) che con il quinto posto ha salvato il primato nella classifica individuale con 121 punti. Poi Jake Dennis (Avanlanche Andretti), Lucas di Grassi (Rokit Venturi), Pascal Wehrlein (Porsche Tag Heuer), Sam Bird (Jaguar Tcs) e Sébastien Buemi (Nissan). Sia il britannico sia lo svizzero hanno guadagnato una posizione perché Andrè Lotterer, che aveva chiuso nono con la seconda monoposto Porsche, è stato penalizzato con 5'' per aver provocato l'incidente che è costata la gara a Nyck de Vries (Mercedes Eq).

Antonio Giovinazzi (Dragon Penske) è rimasto di nuovo senza punti, ma a poco più di un giro dalla fine è rimasto anche senza energia. In tripla cifra, nella generale dietro Vandoorne ci sono Vergne (116), Mortara (114) e Evans (109). Robin Frijns (Envision), già fuori dai giochi con le qualifiche, è quinto a quota 81. Fra i costruttori la sfida è fra Mercedes Eq (186), Ds Techeetah (180) e Rokit Venturi (169). La Jaguar Tcs è quarta a 139: il “contributo” di Bird è di appena 30 punti. Prossimo appuntamento, il decimo, in Marocco, a Marrakesh, il 2 luglio.