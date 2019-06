FE, fari puntati su Vergne (DS) e di Grassi (Audi) nell'eprix di Berna

BERNA – Il secondo ePrix elvetico della storia si corre sabato a Berna, la capitale politica della Svizzera. La Formula E ha traslocato da Zurigo, la capitale finanziaria dove di era gareggiato un anno fa, e non è dato sapere se tornerà nel paese da dove vengono piloti importanti, tipo Sébastien Buemi (Nissan e.Dams), già campione del mondo individuale ed a squadre (con la Renault e.Dams), o Edoardo Mortara (Venturi) e sponsor pesanti: nel calendario del 2020 la Svizzera non è compresa.

Lungo i 2,75 chilometri del circuito cittadino di Berna (14 curve, 8 a sinistra e 6 a destra: la più veloce attorno ai 90 km/h e la più 50 km/h) cinque piloti si contendono punti pesantissimi per il titolo. Jean Eric Vergne (DS Techeetah) ne ha 102, Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) 96, Andrè Lotterer, compagno di scuderia di Jev, 86, Antonio Felix Da Costa (Bmw i Andretti) 82, e Robin Frijns (Envision Virgin Racing) 81. Il tedesco è il solo tra questi a non aver ancora vinto un ePrix, pur essendo andato vicino al successo in diverse occasioni.

In palio ci sono fino a 29 punti: i 3 della pole, i 25 del primo e quello del giro veloce. Naturalmente è tutt'altro che scontato che a contendersi la vittoria della prova elettrica elvetica siano solo questi cinque. Anzi. Considerando anche gli ultimi due ePrix della Grande Mela (il 13 e 14 luglio) anche altri piloti possono ancora ambire al titolo. Il pronostico sembra decisamente favorevole ai due iridati Vergne, il campione in carica che non ha cominciato benissimo la stagione, e Di Grassi (che si era aggiudicato la prova del ritorno del motorsport in Svizzera nel 2018) , che già nel quarto campionato era stato protagonista di una grande rimonta. Sono i soli ad essersi aggiudicati due gare quest'anno.

Le undici scuderie non hanno proposto novità in partenza. Per due team, la Geox Dragon e la Nio, e per i loro piloti, Josè Maria Lopez, Maximilian Gunter (già quinto nell'incredibile gara parigina), Tom Dillmann e Oliver Turvey, è una delle ultime possibilità per riscattare una stagione finora deludente. L'ePrix di Berna partirà poco dopo le 18.