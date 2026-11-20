MADRID – Il fuoco è stato il grande protagonista dell'ultima delle 18 ore di test ufficiali in vista dell'avvio della stagione 13 della Formula E sul circuito di Jarama, alle porte di Madrid. La monoposto Gen4 di Taylor Barnard, che nel corso della settimana ha girato con la Fusion (powertrain Porsche) pur essendo stato annunciato come pilota dall'australiana Fortescue (cliente della Jaguar), è stata avvolta dalle fiamme. Il giovane pilota britannico sta bene ed è rientrato autonomamente ai box senza aver toccato o essere stato speronato da altre vetture.

Le cause del rogo sono ancora sconosciute: tra le ipotesi c'è anche un problema alle batterie, fornite a partire da questo campionato da una nuova azienda, che ha tra l'altro maturato esperienza anche alla Dakar. Sia oggi sia nei giorni scorsi Stoffel Vandoorne aveva dovuto combattere con l'accumulatore della propria Envision, motorizzata Jaguar. Per il momento non esistono certezze e forse nemmeno nelle prossime ore se ne saprà di più. Molto più probabilmente serviranno giorni, se non settimane.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze e la loro operazione è durata a lungo. I test sono stati così archiviati in anticipo rispetto al programma, sulla base del quale avrebbero dovuto concludersi alle 17 con 24 macchine impegnate, il massimo previsto dalle norme. Malgrado le fiamme, sul fronte della sicurezza la Formula E si è dimostrata all'altezza, perché esistono norme particolarmente restrittive su come e quando uscire dal veicolo. In una nota è stato confermato che «non ci sono feriti».

Anche nel 2023, sempre in occasione dei test, che però si svolgevano a Valencia, una batteria era andata in fiamme: pure allora il rogo era stato domato e, seppur con un giorno di ritardo, le prove avevano poi preso regolarmente il via. A Madrid, invece, la sessione finale è stata chiusa con poco più di un'ora di anticipo. Ingegneri ed esperti dovranno ora analizzare la monoposto – o quello che ne resta – per capire le ragioni dell'incendio. La sicurezza resta una priorità del campionato, che in 12 anni non ha mai registrato incidenti, seppur spettacolari (come a Roma o come a San Paolo), con conseguenze significative per i piloti.