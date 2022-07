Finalmente GiovInazzi (Dragon Penske), terzo nella pole andata di nuovo a Dennis (Andretti). La Fia cambia l'ordine d'arrivo di gara 1

LONDRA – Antonio Giovinazzi, finalmente! Assieme al compagno di squadra della Dragon Penske Sergio Sette Camara, il pilota pugliese è il solo a non aver ancora mosso la classifica, ma a Londra ha dimostrato di poterci riuscire. Esattamente come il brasiliano ieri, oggi l'italiano ha raggiunto le semifinale e partirà della seconda fila con il terzo crono. Per Sette Camara il sogno di un grande risultato si è infranto ieri nell'ultimo giro, quando è rimasto senza energia. Fra qualche ora, nel secondo ePrix londinese valido come terzultima gara dell'ottava stagione della Formula E, ci prova Giovinazzi.

La pole è andata al poleman e vincitore di ieri, Jake Dennis (Avalanche Andretti), il più veloce nel suo gruppo in 1:13.279. Nella fase a eliminazione ha liquidato prima Sébastien Buemi (Nissan) in 1:12.661 e poi Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah) in 1:12.649. Con il tempo di 1:13.000 il portoghese aveva vinto il proprio quarto a spese di Nick Cassidy, il britannico della Envision al quale ieri la Fia aveva respinto un reclamo contro Nyck De Vries, terzo con la Mercedes Eq. Quasi due ore dopo la fine della prova la Fia era intervenuta “spontaneamente” per sanzionare le manovre dell'olandese. De Vries ha subito una penalità di 5'' che lo ha fatto scendere dalla terza alla sesta posizione.

Sul podio, almeno virtualmente visto che la cerimonia di premiazione era già finita da tempo, è così salito lo stesso Cassidy, che nel concitato finale aveva provato ad attaccare De Vries, che si era difeso cambiando più volte traiettoria. Tra i beneficiari della penalità anche Mitch Evans (Jaguar Tcs), che ha guadagnato una posizione (dalla sesta alla quinta) e il cui ritardo da Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq), che guida la classifica generale è sceso a 24 punti. Oliver Askew, compagno di squadra del vincitore Dennis, è risalito fino alla quarta piazza, di gran lunga il miglior risultato della sua stagione da debuttante.

Oggi dalla prima fila scatterà anche Lucas Di Grassi (Rokit Venturi), che aveva dominato il proprio raggruppamento. Nel quarto ha girato in 1:12.686, ma Askew ha sbagliato la propria tornata, mentre in semifinale ha avuto la meglio proprio su Giovinazzi (che si era concesso il lusso di eliminare De Vries al primo turno in 1:12.980) sfoderano un “tempone”: 1:12.641. Fra i pretendenti al titolo, Jean Eric Vergne (Ds Techeetah), a secco da tre gare, parte decimo, Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq) tredicesimo affiancato da Evans. Edoardo Mortara (Rokit Venturi), il secondo della generale, scatta dalla diciannovesima piazza. Il via poco dopo le 16 italiane.