FE, e alla fine arriva Nato: a Miami prima pole e primi punti per il pilota della Nissan. Alle 20.05 l'ePrix

MIAMI – Dopo quattro gare “in bianco”, Norman Nato ha mosso la classifica prima ancora dell'ePrix, il quinto della stagione e il primo che si corre sul rimaneggiato tracciato dell'Homestead Miami Speedway. La Nissan, che guida la classifica a squadre e che è anche in testa al trofeo costruttori, aveva finora potuto contare solo sui punti di Oliver Rowland (due vittorie e un secondo posto) e su quelli conquistati da Taylord Barnard e Sam Bird con la stessa monoposto, ma con le insegne della Neom McLaren.

Nato, che si era qualificato come terzo nel proprio gruppo per la fase a duelli, ha conquistato la pole, la prima in carriera a spese di Jake Dennis con la Porsche della Andretti. Il francese ha eliminato nel quarto il brasiliano Lucas di Grassi (il pilota che ha conquistato più punti in assoluto negli Stati Uniti) con la Lola Yamaha Abt e in seminale Robin Frijns, l'olandese della Envision al volante del bolide elettrico della Jaguar, che al primo turno aveva avuto la meglio su Nyck de Vries (Mahindra).

Dennis, pure lui terzo nel raggruppamento, nel primo scontro diretto si era sbarazzato di Stoffel Vandoorne con la Maserati Tipo Folgore e nel secondo di Antonio Felix Da Costa (Tag Heuer Porsche), che nel quarto aveva disposto del sorprendente David Beckmann con la monoposto del costruttore tedesco impiegata dalla Cupra Kiro, che a Miami ha sfoggiato anche una inedita livrea realizzata assieme alla Marvel per anticipare l'arrivo nelle sale di “Thunderbolts”.

Nel giro decisivo Nato è riuscito ad avvicinare il suo miglior crono (appena 7 millesimi oltre l'1:23.30), mentre Dennis non ha saputo fare altrettanto, malgrado l'1:23.000 con il quale aveva liquidato Vandoorne resti il giro più veloce della giornata. Gli ultimi due piloti a partire dalla Top 10 sono Pascal Wehrlein con la seconda Porsche ufficiale e Edoardo Mortara con la Mahindra. Gli attesi Barnard, il secondo della generale, e Rowland, il primo, scatteranno undicesimo e sedicesimo. La pista – oltre 3.500 metri di lunghezza – consente i sorpassi, ma la gestione dell'energia sarà decisiva. La Fia ha intanto già incassato diverse migliaia di euro per effetto di diverse sanzioni che hanno riguardato Max Günther (1.000) della Ds Penske, tra l'altro retrocesso di cinque posizioni in griglia (partirà dal fondo) per aver provocato la collisione con Da Costa nel secondo ePrix di Jeddah, Nico Müller della Andretti (2.500), Frijns (1.000) e Zane Maloney della Lola Yamaha Abt (1.000). Il via alla gara poco dopo le 20 italiane.