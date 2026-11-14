FE, Forrest (Fortescue): «Il posto della F1 è il museo. I giovani vogliono corse più rispettose dell'ambiente»

LONDRA – Se la Formula E non ha ancora abbastanza visibilità, Andrew Forrest, fondatore della società mineraria australiana Fortescue che attraverso una delle controllate ha rilevato la Penske per correre nel mondiale elettrico con le monoposto Gen4 fornite dalla Jaguar, ha deciso di catalizzare l'attenzione aprendo un “fronte” con la Formula 1. Secondo il manager, la classe regina ha già il suo posto: «Dovrebbe avere un edificio molto grande con la scritta Formula 1 sulla facciata, costruito in pietra calcarea, illuminato. E dovrebbe essere un museo perché le nuove generazioni si dedicheranno alle corse più performanti, tecnicamente avanzate e rispettose dell'ambiente, e queste corse saranno in Formula E», ha dichiarato, secondo quanto ha riportato l'agenzia Reuters.

«La Formula 1 è fantastica, ma il suo tempo sta per scadere», ha aggiunto Forrest, che con la “propria” squadra non ha peraltro nemmeno ancora debuttato in Formula E. Già in primavera, questa volta grazie alle dichiarazioni di Max Verstappen, il mondiale elettrico, e in particolare le sue monoposto Gen3 – peraltro meno prestazionali delle Gen4 che stanno per esordire – era stato polemicamente accostato alla Formula 1, che secondo il fuoriclasse olandese si stava trasformando in «una Formula E sotto steroidi», anche se «le norme sono le stesse per tutti e quindi devi fartene una ragione».

Aveva affermato che con le (allora) nuove norme «questa non è la Formula 1 e forse sarebbe meglio guidare le monoposto in Formula E, perché è tutta una questione di efficienza e gestione dell'energia ed è questo quello che rappresentano». Con la Fortescue Zero Racing, che ha come "ambasciatrice" Claire Williams, figlia del fondatore dell'omonima scuderia della quale è anche già stata vice presidente, Forrest pare essere parecchio ambizioso. Ha già sollecitato un confronto diretto fra le monoposto completamente elettriche e quelle ibride, ma non ha precisato i termini della possibile sfida. Che malgrado gli enormi progressi compiuti della Formula E sembra essere ancora impari, come pare rivelare il confronto fra i tempi sul giro a Monza.

Malgrado il crono non sia ufficiale, sul circuito italiano una Gen4 avrebbe girato, seppur non nel miglior assetto possibile, in un minuto e 32 secondi, praticamente sui livelli della Formula 2, ma una decina di secondi sopra l'1:21.786 con il quale Pierre Gasly aveva conquistato la Pole nell'ultimo Gran Premio. Damon Hill, già campione del mondo di Formula 1, si è detto almeno in parte d'accordo con Andrews, ma «solo se una monoposto di Formula E è in grado di battere una di Formula 1 sulla distanza completa di un Gran Premio». Un'ipotesi praticamente impossibile al momento, visto che i bolidi elettrici, che accelerano da 0 a 100 in 1,8 secondi e che raggiungono i 330 km/h, gareggiano sui 90 chilometri, mentre quelli ibridi di Formula 1 coprono distanze tre volte superiori. Un risultato Andrews lo ha già attenuto: quello di suscitare interesse attorno alla Formula E. Di sicuro non gli basta, ma è un inizio.