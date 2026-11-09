FE: Fortescue Zero Racing svela la line-up per la Gen4, Barnard e Ticktum i piloti

LONDRA - Fortescue Zero Racing ha completato la propria formazione piloti in vista della stagione 2026/27 di Formula E, la prima della nuova era Gen4. Il neonato team australiano ha annunciato l'ingaggio di Taylor Barnard e Dan Ticktum. Una coppia interamente britannica per la squadra che raccoglie l'eredità della struttura del DS Penske e si prepara a debuttare nel campionato elettrico.

Fortescue Zero Racing potrà contare su una coppia esperta. Infatti sia Barnard che Ticktum hanno già conquistato delle vittorie in Formula E. I due britannici saranno quindi chiamati a contribuire sia sull’aspetto tecnico, sviluppando la nuova monoposto Gen4, che sull’aspetto più umano cercando di dar vita alla nuova squadra.

Per Barnard si tratta di una conferma nel contesto di una struttura che conosce già. Il britannico ha infatti disputato l’ultima stagione con DS Penske, conquistando la sua prima vittoria in Formula E nell'ultimo appuntamento di Londra. Un successo che gli ha permesso di entrare nella storia del campionato come il più giovane vincitore di un E-Prix, a 22 anni, 2 mesi e 15 giorni.

Il pilota di Norwich, che aveva debuttato nella categoria nel 2024 con McLaren, ha costruito rapidamente la propria reputazione, diventando il più giovane a conquistare una pole position e un podio. La stagione 2026/27 rappresenterà per lui la terza annata in Formula E, ma soprattutto l'occasione di proseguire il proprio percorso all'interno di una squadra che punta a crescere insieme alla nuova generazione di monoposto.

Barnard ha accolto così la notizia: «Sono entusiasta di unirmi a Fortescue Zero Racing e di partecipare alla costruzione del team partendo da zero. È una nuova squadra con grandi ambizioni e voglio contribuire a trasformarle in risultati in pista. Fortescue Zero vanta una solida esperienza nello sviluppo di tecnologie elettriche ad alte prestazioni e non vedo l'ora di lavorare con il team per spingere questa tecnologia sempre più avanti. Sappiamo che ci attende molto lavoro, ma è proprio questo a rendere l'opportunità così entusiasmante. Non vedo l'ora di iniziare».

Se per Barnard si tratta di una continuità con il recente passato, per Ticktum il passaggio a Fortescue Zero Racing rappresenta un nuovo capitolo dopo cinque stagioni trascorse con la stessa struttura, passata attraverso le denominazioni NIO 333, ERT e infine Cupra Kiro.

Il britannico, 27 anni, ha debuttato in Formula E nella stagione 2021/22 e ha raccolto finora due vittorie, tre podi e tre pole position in 81 gare disputate. I suoi successi sono arrivati a Jakarta nel 2025 e a Tokyo nel 2026, quest'ultimo grazie a un sorpasso decisivo all'ultimo giro ai danni di Jake Dennis.

Nonostante il potenziale dimostrato, Ticktum ha vissuto una stagione 2025/26 complicata, che ha portato alla separazione da Cupra Kiro. Il britannico ha valutato diverse opportunità per il proprio futuro, tra cui quelle con Lola e con il nuovo team clienti Porsche Fusion, prima di scegliere Fortescue Zero. Una decisione influenzata anche dalla prospettiva di partecipare alla costruzione di una nuova squadra e dalla fiducia ricevuta dal management.

Ticktum si è detto entusiasta della nuova sfida: «Ciò che apprezzo di Fortescue Zero Racing è la volontà di fare le cose in modo diverso. Poter gareggiare e rappresentare il team nella sua stagione d'esordio è un grande onore. È entusiasmante partecipare alla creazione di una squadra partendo da zero, soprattutto considerando che alle spalle c'è una lunga storia di competizioni e successi».

A guidare il progetto Fortescue Zero Racing sarà Jim Wright, Team Principal che ha individuato in Barnard e Ticktum due elementi fondamentali per costruire una squadra competitiva sin dal debutto. Il britannico ha sottolineato le qualità dei piloti, evidenziando soprattutto la capacità di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri e di sfruttare al meglio le caratteristiche della nuova monoposto.