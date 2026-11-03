FE: Fortescue Zero rileva Penske e debutta nella serie elettrica con il powertrain Jaguar

LONDRA - Dalla pit lane alla griglia di partenza. Dopo aver contribuito allo sviluppo tecnologico della Formula E, Fortescue Zero è pronta a compiere il grande salto, diventando una squadra a tutti gli effetti. La divisione ingegneristica del colosso australiano ha infatti ufficializzato l’acquisizione del team Penske, assicurandosi un posto nel Mondiale elettrico a partire dall’imminente stagione 2026-27.

Come già anticipato su questo sito, il Fortescue Zero sarà la prima squadra australiana a prendere parte alla Formula E. L’operazione è stata portata a termine rilevando le quote della scuderia di Jay Penske, presente nella categoria sin dalla stagione inaugurale con il nome di Dragon Racing. Penske è poi stata affiancata dal costruttore DS, che ha portato la squadra americana a lottare per il campionato elettrico fino alla stagione 2025-26.

Il nome Fortescue non è certamente nuovo nel mondo delle competizioni elettriche. Le radici della divisione Zero affondano infatti nella Williams Advanced Engineering, realtà nata all’interno di Williams Racing e successivamente diventata un’importante società di ingegneria ad alte prestazioni. Nel corso degli anni, Fortescue Zero ha sviluppato hardware, software e sistemi di gestione delle batterie, affermandosi anche come fornitore ufficiale del sistema Pit Boost utilizzato in Formula E.

Ora, dopo oltre un decennio trascorso a sviluppare tecnologie per le competizioni elettriche, Fortescue Zero è pronta a scendere direttamente in pista. Una scelta che, come spiegato da Gus Pichot, CEO di Fortescue Growth and Energy, rappresenta il naturale proseguimento del percorso dell’azienda. «Da oltre un decennio Fortescue Zero è la mente dietro alcune delle tecnologie rivoluzionarie che alimentano e trasformano le competizioni elettriche. Ora mostreremo al mondo che sappiamo competere anche in pista. Il passaggio dalla pit lane alla griglia di partenza rappresenta il prossimo capitolo della nostra storia nel motorsport. Siamo qui per gareggiare, vincere e innovare».

Per Fortescue, il motorsport non sarà però soltanto una questione di risultati sportivi. Il gruppo australiano, il cui principale settore di attività resta quello minerario, è impegnato nella transizione energetica e nella riduzione delle emissioni delle proprie attività industriali. In questo contesto, la Formula E diventa una piattaforma ideale per sviluppare e mettere alla prova nuove tecnologie, con l’obiettivo di trasferire successivamente le soluzioni più efficaci anche al di fuori delle corse.

«In Fortescue è nel nostro DNA spingerci agli estremi, superare i limiti e andare oltre e più velocemente dei nostri concorrenti - ha aggiunto Pichot - Per noi, il motorsport è molto più di un’opportunità per conquistare un trofeo: è una piattaforma per sviluppare, testare e perfezionare le grandi tecnologie del futuro, capaci di trasformare settori ben oltre l’ambito delle corse».

Dal punto di vista tecnico, la nuova squadra non realizzerà un proprio powertrain. Fortescue Zero ha infatti scelto di affidarsi a Jaguar, diventando un team cliente della Casa britannica in vista dell’introduzione delle Gen4. Una decisione che permetterà alla struttura australiana di concentrarsi sull’ottimizzazione delle prestazioni e sull’integrazione delle tecnologie sviluppate internamente, senza affrontare gli ingenti investimenti necessari per progettare una nuova unità motrice.

La scelta di Jaguar assume inoltre un significato particolare per gli equilibri della Formula E. Con l’arrivo di Fortescue Zero, il costruttore britannico potrà contare su una terza squadra, oltre al proprio team ufficiale e a Envision, rafforzando la propria presenza sulla griglia. In totale saranno sei le monoposto equipaggiate con il powertrain Jaguar, una possibilità importante per raccogliere dati e accelerare lo sviluppo nella nuova era tecnica.

Anche Jeff Dodds, CEO della Formula E, ha evidenziato il valore dell'operazione per il campionato: «Fortescue Zero è stata un partner tecnologico fondamentale per la Formula E fin dal primo giorno, affiancandoci sin dagli esordi del campionato. La Formula E è molto più di una serie di gare: è un incubatore di prestazioni d’eccellenza e tecnologie all’avanguardia, e Fortescue Zero incarna perfettamente entrambi gli aspetti. Siamo entusiasti di vedere il vantaggio competitivo e l’innovazione che apporteranno all’era Gen4 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E».