FE, Frijns lascia la Envision con la quale ha corso sei stagioni e vinto due EPrix. Totopiloti ancora in stallo

Robin Frijns lascia la Envision, team cliente della Jaguar. Lo ha confermato la scuderia britannica guidata da Sylvain Filippi. Nella passata stagione in Formula E, il pilota olandese che abita in Belgio ha contabilizzato un settimo posto come miglior piazzamento e conquistato appena 23 punti. Non è dato sapere se la carriera di Frijns proseguirà nel mondiale elettrico, che l'anno prossimo sarà a dieci squadre e non più a undici dopo l'addio della McLaren.

L'ipotesi che riesca a trovare un altro abitacolo appare tuttavia piuttosto remota, anche perché il suo ultimo podio (due consecutivi sullo stesso circuito di Portland) risale a oltre un anno fa e perché ci saranno due monoposto in meno. «Durante le sei stagioni con la Envision Racing – ha sintetizzato Filippi – Robin ha ottenuto risultati eccellenti e ha guidato in modo eccezionale. Abbiamo apprezzato molto il fatto di lavorare con un pilota così talentuoso».

Con la squadra britannica, Frijns ha collezionato due vittorie (entrambe nella quinta stagione, a Parigi e New York: quarto nella classifica individuale assoluta) e 13 podi. In Formula E, campionato nel quale ha corso anche con la Andretti (due annate) e con la Abt Cupra (una), ha raccolto un altro podio con il team statunitense. «Le sue due vittorie e i suoi numerosi podi sono stati straordinari – ha concesso il numero uno della Envision - ma anche la sua velocità e la sua capacità di centrare un giro perfetto quando contava. È stato un avversario agguerrito e un membro prezioso del nostro team».

Il 34enne di Maastricht potrebbe trovare rifugio nel mondiale di endurance, che disputa con la Wrt in qualità di pilota ufficiale della Bmw, che ha grandi ambizioni nel Wec. Filippi, infatti, ha dichiarato che «la Formula E è un campionato in continua evoluzione e per noi è giunto il momento di un nuovo ed entusiasmante cambiamento». Il manager ha annunciato «a breve» la composizione della squadra, della quale pare di capire continuerà a far parte Sébastien Buemi, lo svizzero che ha già vinto un titolo individuale di Formula E. Il totopiloti è ancora in stallo, perché le caselle più importanti restano da occupare: ossia l'altro pilota della Jaguar Tcs dopo l'addio di Nick Cassidy che dovrebbe approdare in Stellantis (oltre alla Ds Penske ci sarà la Citroen che si appoggerà alla scuderia monegasca Msg che nelle ultime stagioni aveva lavorato con Maserati, che lascia) e la destinazione di Antonio Felix da Costa, che vorrebbe risolvere in anticipo il contratto con la Tag Heuer Porsche.