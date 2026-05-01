FE, giri in pista per raccogliere fondi per curare i bambini con Racing for Charity: «Una motivazione in più», dice Müller

BERLINO – «Una motivazione in più». Per Nico Müller, uno dei due piloti ufficiali della scuderia Porsche di Formula E, l'operazione benefica “Racing for charity”, rappresenta uno stimolo ulteriore per fare bene: «Pascal (Wehrlein, ndr) e io ci stiamo impegnando al massimo per completare ogni gare a pieni giri – spiega – Facciamo del nostro meglio per fare in modo che quello che per noi è un sogno, e cioè guidare per vivere, possa trasformarsi per tanti bambini nel sogno di una vita normale».

Mutuata dalla 24h di Le Mans, la raccolta fondi interna di Porsche è stata trasferita nel mondiale elettrico dal costruttore tedesco, che devolve 400 euro per ciascuna tornata completata in gara dai propri piloti. In questa stagione si tratta già di oltre 155.000 euro destinati a tre organizzazioni che si occupano di curare bambini con gravi patologie in paesi in cui non esistono strutture per sottoporli alle necessarie operazioni o nei quali avrebbero costi insostenibili per le famiglie. Dal 2023 in poi, Porsche – finora grazie soprattutto alla prova di endurance più dura al mondo – ha già stanziato oltre 2,4 milioni di euro.

Negli ultimi tre anni sono stati “salvati” oltre 500 bambini tra Africa (in Tanzania e Mozambico in particolare), Asia e Sud America: le risorse vengono dirottate a Interplast Germany e.V., alla Kinderherzen e alla Fondazione Ferry-Porsche. «Anche nei momenti difficili, per noi è importante essere socialmente impegnati», ha ripetuto Porsche. Il chirurgo Friedhelm Beyersdorf ha spiegato come l'attività di cura e assistenza sia cominciata prima del supporto del costruttore tedesco e quanto sia importante l'impegno di un marchio così noto a livello planetario.

I piccoli vengono seguiti per anni e anche Jürgen Dolderer, a nome di Interplast Germany, ha confermato il valore non solo simbolico dell'iniziativa, appoggiata anche dalla stessa Formula E. Dall'inizio di questa stagione, la 12, il progetto solidale è stato esteso da Porsche al mondiale elettrico, il più sostenibile ed anche quello molto esposto sul fronte della questione di genere. Grazie anche alle risorse messe a disposizione della casa di Zuffenhausen, i giovani e giovanissimi pazienti vengono fatti volare dagli stati di origine in Germania, dove vengono sottoposti alle delicate operazioni.