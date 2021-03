FE, gli outsider: la Virgin ora punta al podio. Il binomio Dragon Penske per risalire la china

DRAGON - La squadra americana di Jay Penske ha il compito di cancellare il difficile 2020. La stagione scorsa, il team Dragon che utilizza l’unità motrice Penske, ha ottenuto in gara come miglior risultato una modesta nona posizione firmata dall’ex pilota di F1 Brendon Hartley sul tracciato cittadino di Santiago del Cile. Tra l’altro, il neozelandese dopo appena cinque appuntamenti ha lasciato la squadra venendo rimpiazzato dal brasiliano ex Formula 2 Sergio Sette Camara, miglior risultato un 15esimo posto. L’altro pilota del team, Nico Muller, protagonista nel DTM con Audi, non ha mai raggiunto la zona punti. Dragon ha confermato per il campionato 2021 sia Muller sia Camara.

VIRGIN - E’ un’altra squadra storica della Formula E, voluta e realizzata da Richard Branson, visionario imprenditore tra i più ricchi del mondo e proprietario del Virgin Group. La Virgin non realizza proprie unità motrici, ma utilizza quelle del fornitore Audi. Dopo una lunga militanza in seno alla squadra, il pilota Sam Bird è passato in Jaguar e al suo posto è arrivato Nick Cassidy, neozelandese che si è costruito una solida carriera in Giappone vincendo in ogni categoria, dalle formule al Gran Turismo. Virgin, brillante quarta nel campionato per squadre del 2019-2020, non si è lasciata sfuggire Robin Frijns, veloce pilota olandese che ha già conquistato due vittorie con Virgin nel 2018-2019 e raccolto numerosi podi. Se Frijns è una concreta realtà, sarà tutto da scoprire come Cassidy si adatterà alla monoposto e alla tipologia delle gare di Formula E.