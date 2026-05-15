FE, Günther (Ds) come Sinner su gare a Montecarlo: «Dormire e colazione a casa prima di gareggiare è speciale»

MONTECARLO – Da casa al circuito con una Vespa. Naturalmente elettrica. Maximilian Günther, uno dei due piloti di Formula E della Ds Penske (il marchio francese lascerà a fine stagione, mentre la scuderia statunitense sta cercando una soluzione per proseguire anche con la Gen4), abita da tempo nel Principato di Monaco: «Adoro guidare qui. È la gara più speciale del campionato e da sei anni è anche la mia gara di casa. È un'esperienza particolare e piacevole dormire nel proprio letto e fare colazione dove la fai abitualmente...», dice, confermando quello che aveva detto alcune settimane fa anche Jannik Sinner in occasione del Masters 1000 di Montecarlo.

E poi verso il circuito: quanto ci metti?

«A piedi un quarto d'ora».

Altrimenti?

«Ho una Vespa elettrica. Oppure in auto (il costruttore gli ha messo a disposizione una Ds 8, ndr)».

Veniamo alla Formula E: cosa non ha funzionato finora in questa stagione?

«Non c'è molto da dire: le prestazioni e l'efficienza in gara sono state la nostra debolezza quest'anno. Con il nostro “pacchetto” non siamo i più forti in griglia, ma non c'è dubbio che continueremo a dare il massimo e fare del nostro meglio per ottenere risultati».

E?

«Ci siamo già riusciti in qualche occasione anche in questa stagione. Soprattutto nelle qualifiche abbiamo dimostrato di poter fare molto bene. In gara, invece, ci risulta un po' più difficile, ma accettiamo tutte le sfide. E adesso non vedo l'ora di affrontare la seconda parte della stagione e questo fine settimana in particolare».

Come vedi il tuo futuro, adesso che Ds ha annunciato l'addio alla Formula E e che non è ancora chiaro cosa farà Penske?

«Sono molto rilassato. In questo momento non posso dire niente su quello che accadrà e resto pienamente concentrato sul “qui e adesso”. E, lo ripeto, su questo straordinario fine settimana a Monaco».

Che aria tira nella scuderia?

«L'atmosfera è super: siamo entusiasti di questi E-Prix nel Principato».

C'è qualcosa che ti ha sorpreso finora nel campionato?

«Direi di no. Ma se guardo a noi, penso che la stagione scorsa fossimo riusciti a “spremere” tutto quello che potevamo dal nostro pacchetto e per quello siamo stati anche più forti della concorrenza. Quest'anno le nostre gare finora sono state complicate, ma faremo il possibile per migliorarci».