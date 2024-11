Hughes (Maserati) ha il miglior crono nei test dopo 2 sessioni. Cinque Porsche nella Top 10

MADRID – Jake Hughes con la Maserati Tipo Folgore è stato il più veloce nella seconda delle sei sessioni di prove ufficiali che aprono la stagione 11 di Formula E. L'inglese ingaggiato dalla scuderia monegasca che corre con la monoposto del Tridente spinta dal powertrain Stellantis ha girato in 1:28.604, limando di sei decimi il miglior crono di ieri di Antonio Felix da Costa (Tag Heuer Porsche), nella giornata inaugurale (1:29.220).

Quasi senza intoppi e con un sole più estivo che autunnale, sul circuito di Jarama alle porte di Madrid (dove i test sono stati spostati in seguito alle inondazioni che hanno colpito la Generalitat di Valencia), per qualche minuto in tarda mattinata i commissari hanno sventolato la bandiera rossa perché Nick Cassidy è rimasto fermo in pista con la monoposto della Jaguar, scuderia che come la Nissan non aveva potuto scendere in pista ieri in seguito alla penalità subita per aver sforato il tetto di spese nella stagione 9.

Hughes non ha fatto registrare il miglior tempo in alcuno dei tre settori, tutti stabiliti da Dan Ticktum della Kiro Race, che gira con la monoposto della Porsche equipaggiata con il motore campione del mondo. Il britannico ha però conseguito i crono in tornate diverse ed ha archiviato la mattinata al terzo posto, alle spalle di Jake Dennis (Andretti, altra scuderia cliente del costruttore tedesco): Dennis ha accusato 81 millesimi di ritardo da Hughes, Ticktum 301.

Il primo non britannico, ma con la terza Porsche di fila, la prima di quelle “ufficiali”, è stato Pascal Wehrlein, che si è arreso a Ticktum per soli 4 millesimi. Poi la seconda Maserati, quella di Stoffel Vandoorne (1:28.950), quinto. La Nissan più veloce è stata quella di Sam Bird (Neom McLaren), che ha chiuso con il sesto tempo a 503 millesimi dal connazionale. Nella Top 10 sono entrate anche le due monoposto della Ds Penske, Max Günther settimo e Jean Eric Vergne nono, il bolide di da Costa (Tag Heuer Porsche), ottavo, e lo svizzero Nico Müller con la quinta 99X Electric della casa di Zuffenhausen fra le dieci (la sesta è dodicesima con David Beckmann al volante). La prima Jaguar è quella della scuderia cliente Envision: Sèbastien Buemi, come ieri quello che completato più giri in pista (42), ha ottenuto il sedicesimo crono a quasi un secondo e 7 decimi da Hughes. Nel pomeriggio si ricomincia, a partire dalle 14. Ma l'attenzione è già concentrata su domani, quando è in programma la simulazione di un ePrix, inclusa la ricarica ultrarapida.