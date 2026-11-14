FE, indiscrezioni sulla Fusion motorizzata Porsche: ai test di Madrid con l'estone Aron e non con Bedrin

MADIRD – Ultimi aggiornamenti alla vigilia dei test di Formula E, che sul circuito di Jarama, alla periferia di Madrid, aprono il quadriennio delle monoposto Gen 4. A quanto pare la scuderia Fusion, quella riconducibile in qualche modo a Lando Norris, il campione del mondo di Formula 1 del 2025 scalzato quest'anno da Kimi Antonelli, avrebbe ingaggiato Paul Aron, 22enne pilota estone il cui primo contatto con i bolidi elettrici era avvenuto in Italia, sul circuito di Misano Adriatico, in occasione di una sessione di prove riservate ai rookie nell'aprile del 2024.

Aron non sarebbe tuttavia un debuttante assoluto per la Formula E: poco più di un mese dopo aver girato sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli aveva esordito ufficialmente al volante di una monoposto della Envision, allora come oggi scuderia cliente della Jaguar, nei due E-Prix di Berlino in sostituzione dello svizzero Sébastien Buemi. L'estone si era classificato 13/o e 14/o. A Madrid, contrariamente alle indiscrezioni circolare finora, una delle due monoposto Porsche 975 Rse fornite alla Fusion dal costruttore tedesco dovrebbe essere guidate da Aron e non dal russo con licenza italiana Nikita Bedrin.

In attesa di conferme ufficiali, resta in predicato di pilotare l'altra il turco Ayhancan Güven, 28enne sotto contratto con la stessa Porsche per il quale doveva venire risolto il nodo della licenza per competere nel mondiale elettrico. Almeno finora, la debuttante scuderia britannica affidata da Phil Charles – che pareva poter ancora ingaggiare Taylor Barnard, promettente giovane lanciato da Ian James quando era alla McLaren e che ha vinto l'ultima gara dello scorso campionato con la Ds Penske annunciato in griglia con la Fortescue Zero Racing che ha Jim Wright quale team principal – non ha ancora reso noto i nomi di chi prenderà parte ai test di Jarama.

Il programma prevede per le squadre la possibilità di accedere al tracciato già nella giornata di domenica, mentre i primi giri delle monoposto Gen4 sono in programma a partire da poco dopo le 8 di lunedì mattina. Sono previste sei sessioni per un totale di 18 ore, che verranno impiegate non soltanto per contabilizzare tempi, ma anche per verificare la tenuta delle nuove gomme Bridgestone su un fondo particolarmente impegnativo e, tra le altre cose, anche i due assetti aerodinamici previsti dalle aggiornate norme.