FE, «italiani» ai rookie test di Berlino: il 16enne Weiss (Porsche) che corre in F4 con la Cram di Erba e il russo Bedrin con licenza tricolore (Ds)

La “sorpresa” della seconda tornata dei test riservata ai debuttanti della Formula E che è in programma a Berlino è l'esordio di Elia Luis Weiss (nella foto) al volante di una Porsche 99x Electric nella giornata di lunedì 14 luglio, al termine del doppio ePrix (sabato e domeninca), penultimo fine settimana di gare della stagione 11 del mondiale a zero emissioni. Il pilota di Monaco di Baviera ha compiuto 16 anni il 22 giugno ed è noto in Italia perché dopo aver vinto il campionato tedesco kart, quest'anno corre in Formula 4 con la scuderia Cram Motorsport di Erba.

Weiss è il più giovane pilota ad aver mai guidato una monoposto di Formula E, che nel 2025 è anche la più potente mai impiegata dal mondiale a zero emissioni: «È una cosa che mi fa impazzire e di cui sono orgoglioso – ha commentato – guidare una Porsche è il sogno di tutti. Mi sono preparato al simulatore a Weissach e poiché in un bolide di Formule E è necessario avere tanta forza e essere in forma, mi sto allenando molto anche per quello». L'altro pilota ufficializzato dalla Tag Heuer Porsche per i test di Berlino è il 27enne turco Ayhancan Güven. Per il giovane di Istanbul si tratta del secondo debutto nel giro di pochi mesi: in novembre, sempre in qualità di rookie, aveva guidato la Porsche 963 nella sesione dei rookie del Wec, il mondiale di endurance, in Bahrain.

Fra i “nominati” dalle undici scuderie, per il momento ci sono anche tre ragazze. In ordine squisitamente alfabetico la prima è Bianca Bustamante, la ventenne filippina selezionate dalla Cupra Kiro (nei test al femminile di Madrid aveva guidato la Nissan 4-orce 05 della Neom McLaren), la seconda è Jamie Chadwick, reduce dalla 24h di Le Mans alla quale ha preso parte nella classe Lmp2 con la scuderia Idec Sport, chiamata dalla Jaguar, e la terza è Ella Lloyd, britannica di 19 anni ingaggiata dalla Neom McLaren, scuderia che l'ha inserita nel Driver Development Program.

Non è escluso che altre pilote donna possano prendere parte ai test, a cominciare da quella Abbi Pulling che Nissan ha messo sotto contratto con un pluriennale e che nei test ufficiali di Madrid che avevano anticipato l'avvio della stagione 11 aveva ottenuto il miglior tempo. La Ds Penske ha reso noto che uno dei due piloti che manderà in pista a Berlino sarà il 19enne russo Nikita Bedrin, che corre con licenza italiana e dal 2003 partecipa alla Formula 3.