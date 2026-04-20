FE, Jaguar Gen4 proto_Type e la livrea temporanea con le tracce simulate dei dati di velocità sul circuito di Monaco

LE CASTELLET – Almeno 30 km/h più veloce della monoposto cui subentra (in configurazione 350 kW) all'uscita del tunnel del circuito del Principato di Monaco e quasi 80 più veloce rispetto a quella Gen1. La Jaguar Tcs ha “dato i numeri” della Gen4 proto_Type, che – almeno sulla base dei test al simulatore - nella sua configurazione ad alta deportanza da 600 kW appena fuori dalla galleria dovrebbe raggiungere i 277 km/h prima di frenare per la chicane. Il nuovo bolide della scuderia britannica – 25 successi (15 sono di Mitch Evans) e 58 podi dalla stagione 3 in poi – è quello con il quale Ian James, il team principal che ha preso il posto di James Barclay, l'artefice della “scalata” al titolo a squadre e al trofeo costruttori, punta anche all'alloro piloti.

«L'obiettivo principale di Jaguar Tcs Racing è quello di correre per innovare, e lo abbiamo dimostrato durante tutto il nostro percorso in Formula E, l'apice del motorsport elettrico – spiega Jack Lambert, responsabile dell'integrazione tecnica del team – L'era Gen4 rappresenta un'enorme opportunità per Jaguar. Come costruttore, impariamo costantemente attraverso lo sviluppo del nostro propulsore competitivo e l'ampliamento del perimetro di sviluppo ci consentirà di rimanere all'avanguardia nell'innovazione della tecnologia Ev in pista per la prossima generazione di auto stradali Jaguar completamente elettriche».

La casa di Gaydon è a Le Castellet dove la Fia tiene a battesimo l'inedito bolide. che entrerà in servizio con la stagione 13, la cui potenza massima passa da 350 a 600 kW e la cui trazione integrale diventa permanente. La livrea provvisoria raffigura le «tracce simulate dei dati di velocità sul circuito iconico di Monaco, il fiore all'occhiello della stagione di Formula E, per ciascuna delle quattro generazioni di auto da corsa completamente elettriche del team», informa una nota. A Montecarlo Jaguar sale ininterrottamente sul podio da 5 anni e nel 2023 e nel 2024 ha anche centrato due doppiette: la prima grazie anche alla scuderia cliente Envision, che aveva vinto con Nick Cassidy (adesso alla Citroen).

«Siamo entusiasti di presentare la Jaguar Gen4 proto_Type mentre proseguiamo i preparativi per questa nuova entusiasmante era della Formula E – sintetizza James – La nostra livrea di prova non solo riflette il tempo trascorso da Jaguar Tcs Racing in Formula E, ma anche l'enorme evoluzione tecnologica e prestazionale registrata in dieci anni di gare. Questo campionato è la piattaforma perfetta per consentire a Jaguar di essere all'avanguardia nell'innovazione tecnologica dei veicoli elettrici, e la Gen4 rappresenta un ulteriore passo avanti per il campionato. La velocità pura di queste auto completamente elettriche è incredibile e non vediamo l'ora di mostrare la Jaguar in pista».