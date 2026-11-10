FE: Jaguar ha scelto Vandoorne, il campione 2022 sarà al fianco di Da Costa

LONDRA - Dopo un anno trascorso dietro le quinte, Stoffel Vandoorne è pronto a riprendersi un posto da protagonista in Formula E. Jaguar TCS Racing ha ufficializzato il ritorno del belga nel ruolo di pilota titolare per la Season 13, affidandogli la monoposto lasciata libera da Mitch Evans. Al suo fianco ci sarà António Félix da Costa, con cui condividerà la sfida della nuova era Gen4.

Per Vandoorne si tratta di una nuova occasione per tornare ai vertici della categoria elettrica. Il belga, campione del mondo nel 2022 con Mercedes-EQ, conosce già molto bene la squadra britannica, avendo lavorato nel corso dell'ultima stagione come pilota di riserva e sviluppo. Un'esperienza che gli ha permesso di inserirsi progressivamente nella struttura e di contribuire alla preparazione della nuova generazione di monoposto.

La scelta di Jaguar non è quindi arrivata per caso. Il Team Principal Ian James aveva già lavorato con Vandoorne durante la stagione iridata con Mercedes-EQ e ha potuto apprezzarne nuovamente le qualità nel corso del programma di sviluppo della Gen4. Il belga rappresenta una garanzia sia dal punto di vista della velocità che per quanto riguarda il lavoro tecnico, elementi che saranno fondamentali in una stagione destinata a segnare un importante cambiamento per la Formula E.

Il ritorno di Vandoorne coincide con una fase importante della sua carriera. Dopo aver conquistato il titolo mondiale nella Season 8, il belga non è infatti riuscito a ripetere gli stessi risultati durante l'era Gen3. Il passaggio a DS Penske non ha portato le soddisfazioni sperate, mentre con Maserati MSG Racing è arrivata una sola vittoria, conquistata nell'E-Prix di Tokyo del 2025.

Nonostante le difficoltà, Vandoorne non ha mai perso la fiducia nelle proprie capacità. Il periodo trascorso lontano dalle gare di Formula E gli ha consentito di concentrarsi sullo sviluppo della nuova monoposto, senza però abbandonare le competizioni. Nel 2026 il belga ha infatti continuato a correre nel FIA WEC tra le fila di Peugeot.

Vandoorne ha così commentato l’annuncio: «Dopo aver trascorso un anno con Jaguar TCS Racing come pilota di riserva e sviluppo, conosco direttamente il talento, l'impegno e l'ambizione presenti all'interno della squadra. Sono estremamente felice di poter tornare a gareggiare a tempo pieno in Formula E. È un campionato che amo, in una squadra che ormai conosco bene, e non vedo l'ora di contribuire a consolidare le solide basi che abbiamo costruito insieme».

Il belga ha inoltre sottolineato come il lavoro svolto durante la stagione da riserva gli abbia permesso di acquisire una maggiore conoscenza dei meccanismi interni della squadra. In particolare, ha potuto seguire da vicino il lavoro degli ingegneri e degli strateghi, maturando fiducia nell'organizzazione del team. Un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante nel corso di un campionato in cui la gestione dell'energia e le decisioni strategiche continueranno a giocare un ruolo fondamentale.

A completare la formazione sarà Da Costa, confermato dopo il suo arrivo in Jaguar. Il portoghese ritroverà così un avversario con cui si è confrontato per gran parte della carriera. I due hanno condiviso numerose sfide nelle categorie propedeutiche e in Formula E, arrivando anche a contendersi il titolo mondiale nella stagione 2019/20, quando Vandoorne concluse alle spalle del portoghese.